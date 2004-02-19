Британско-американская актриса Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown) родилась 19 февраля 2004 года в Испании, в городе Марбелье, но свои ранние годы провела в Великобритании.
Свои первые роли на телевидении Милли Бобби Браун сыграла в очень раннем возрасте. Её можно увидеть в эпизодах таких сериалов, как «Морская полиция: Спецотдел», «Анатомия страсти» и «Американская семейка». В 2009 году состоялась премьера сериала «Однажды в стране чудес», который является сюжетным ответвлением известного сериала «Однажды в сказке» телеканала ABC. Там она перевоплотилась в юную Алису. После этого она также снялась в телесериале «Злоумышленники» в роли Медисон O’Доннелл.
Большая слава и всемирное признание настигли Милли Бобби Браун, когда в 2016 году стриминговый сервис Netflix выпустил сериал «Очень странные дела». В центре сюжета оказывается группа детей, которые пытаются найти загадочным образом пропавшего друга Уилла. В то же время из лаборатории сбегает обладающая сверхспособностями девочка по имени Одиннадцать. Именно её на экране и воплотила юная актриса. Сыгравшие в сериале дети, в числе которых Гейтен Матараццо, Калеб МакЛафлин, Ной Шнапп, Финн Вулфорд и Милли Бобби Браун, очень сдружились на съёмочной площадке и общаются в свободное от съёмок время. В «Очень странных делах» также сыграли такие актёры, как Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Наталия Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири.
Что касается проекта братьев Дафферов – он молниеносно покорил зрителей по всему миру, во многом благодаря именно актёрскому составу. После него Милли Бобби Браун стала одной из самых известных молодых актрис, а также присоединилась к съёмкам своего первого полнометражного фильма – «Годзилла 2».
После выхода сериала «Очень странные дела» на актрису обрушилась невероятная слава, а в прессе в 2017 году то и дело появлялось имя Милли Бобби Браун. Инстаграм актрисы также пользуется большой популярностью, и именно оттуда поклонники выудили информацию о предполагаемом романе между Милли Бобби Браун и Джейкобом Сарториусом – юным музыкантом, который практически идёт по стопам Джастина Бибера. Милли Бобби Браун и её парень не спешат предавать отношения огласке.
- В 2016 году Милли Бобби Браун снялась в клипе вместе с британской певицей Birdy на песню группы Sigma «Find Me».
- Милли Бобби Браун также является моделью. С 2016 года она снялась в нескольких рекламных роликах компании Citigroup. В январе 2017-го она позировала для рекламы Calvin Klein. Она также подписала контракт на работу с агентством IMG Models и стала лицом компании Converse.
- Милли Бобби Браун является самым юным продюсером в истории кино. Первый продюсерский проект актрисы – экранизация романа The Enola Holmes Mysteries о приключениях сестры Шерлока Холмса.
- Милли Бобби Браун является болельщицей футбольного клуба «Ливерпуль» вместе с братом и отцом.
- Актриса постоянно живёт в разных городах, среди которых Лос-Анджелес, Лондон и Атланта.
- Один из талантов Милли Бобби Браун – рэп. Актриса зачитала сюжет первого сезона «Очень странных дел» в шоу у Джимми Фэллона, и видео тут же собрало множество просмотров.
- Милли Бобби Браун – рост 1,60 м.