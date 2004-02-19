Британско-американская актриса Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown) родилась 19 февраля 2004 года в Испании, в городе Марбелье, но свои ранние годы провела в Великобритании.

Милли Бобби Браун – Фильмы

Свои первые роли на телевидении Милли Бобби Браун сыграла в очень раннем возрасте. Её можно увидеть в эпизодах таких сериалов, как «Морская полиция: Спецотдел», «Анатомия страсти» и «Американская семейка». В 2009 году состоялась премьера сериала «Однажды в стране чудес», который является сюжетным ответвлением известного сериала «Однажды в сказке» телеканала ABC. Там она перевоплотилась в юную Алису. После этого она также снялась в телесериале «Злоумышленники» в роли Медисон O’Доннелл.

Милли Бобби Браун – «Очень странные дела»

Большая слава и всемирное признание настигли Милли Бобби Браун, когда в 2016 году стриминговый сервис Netflix выпустил сериал «Очень странные дела». В центре сюжета оказывается группа детей, которые пытаются найти загадочным образом пропавшего друга Уилла. В то же время из лаборатории сбегает обладающая сверхспособностями девочка по имени Одиннадцать. Именно её на экране и воплотила юная актриса. Сыгравшие в сериале дети, в числе которых Гейтен Матараццо, Калеб МакЛафлин, Ной Шнапп, Финн Вулфорд и Милли Бобби Браун, очень сдружились на съёмочной площадке и общаются в свободное от съёмок время. В «Очень странных делах» также сыграли такие актёры, как Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Наталия Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири.

Что касается проекта братьев Дафферов – он молниеносно покорил зрителей по всему миру, во многом благодаря именно актёрскому составу. После него Милли Бобби Браун стала одной из самых известных молодых актрис, а также присоединилась к съёмкам своего первого полнометражного фильма – «Годзилла 2».

Милли Бобби Браун – Личная жизнь

После выхода сериала «Очень странные дела» на актрису обрушилась невероятная слава, а в прессе в 2017 году то и дело появлялось имя Милли Бобби Браун. Инстаграм актрисы также пользуется большой популярностью, и именно оттуда поклонники выудили информацию о предполагаемом романе между Милли Бобби Браун и Джейкобом Сарториусом – юным музыкантом, который практически идёт по стопам Джастина Бибера. Милли Бобби Браун и её парень не спешат предавать отношения огласке.