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Милли Бобби Браун

Millie Bobby Brown
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун Millie Bobby Brown
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Дата рождения
19 февраля 2004
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Милли Бобби Браун

Британско-американская актриса Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown) родилась 19 февраля 2004 года в Испании, в городе Марбелье, но свои ранние годы провела в Великобритании.

Милли Бобби Браун – Фильмы

Свои первые роли на телевидении Милли Бобби Браун сыграла в очень раннем возрасте. Её можно увидеть в эпизодах таких сериалов, как «Морская полиция: Спецотдел», «Анатомия страсти» и «Американская семейка». В 2009 году состоялась премьера сериала «Однажды в стране чудес», который является сюжетным ответвлением известного сериала «Однажды в сказке» телеканала ABC. Там она перевоплотилась в юную Алису. После этого она также снялась в телесериале «Злоумышленники» в роли Медисон O’Доннелл.

Милли Бобби Браун – «Очень странные дела»

Большая слава и всемирное признание настигли Милли Бобби Браун, когда в 2016 году стриминговый сервис Netflix выпустил сериал «Очень странные дела». В центре сюжета оказывается группа детей, которые пытаются найти загадочным образом пропавшего друга Уилла. В то же время из лаборатории сбегает обладающая сверхспособностями девочка по имени Одиннадцать. Именно её на экране и воплотила юная актриса. Сыгравшие в сериале дети, в числе которых Гейтен Матараццо, Калеб МакЛафлин, Ной Шнапп, Финн Вулфорд и Милли Бобби Браун, очень сдружились на съёмочной площадке и общаются в свободное от съёмок время. В «Очень странных делах» также сыграли такие актёры, как Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Наталия Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири.

Что касается проекта братьев Дафферов – он молниеносно покорил зрителей по всему миру, во многом благодаря именно актёрскому составу. После него Милли Бобби Браун стала одной из самых известных молодых актрис, а также присоединилась к съёмкам своего первого полнометражного фильма – «Годзилла 2».

Милли Бобби Браун – Личная жизнь

После выхода сериала «Очень странные дела» на актрису обрушилась невероятная слава, а в прессе в 2017 году то и дело появлялось имя Милли Бобби Браун. Инстаграм актрисы также пользуется большой популярностью, и именно оттуда поклонники выудили информацию о предполагаемом романе между Милли Бобби Браун и Джейкобом Сарториусом –  юным музыкантом, который практически идёт по стопам Джастина Бибера. Милли Бобби Браун и её парень не спешат предавать отношения огласке.

Интересные факты о Милли Бобби Браун

- В 2016 году Милли Бобби Браун снялась в клипе вместе с британской певицей Birdy на песню группы Sigma «Find Me».

- Милли Бобби Браун также является моделью. С 2016 года она снялась в нескольких рекламных роликах компании Citigroup. В январе 2017-го она позировала для рекламы Calvin Klein. Она также подписала контракт на работу с агентством IMG Models и стала лицом компании Converse.

- Милли Бобби Браун является самым юным продюсером в истории кино. Первый продюсерский проект актрисы – экранизация романа The Enola Holmes Mysteries о приключениях сестры Шерлока Холмса.

- Милли Бобби Браун является болельщицей футбольного клуба «Ливерпуль» вместе с братом и отцом.

- Актриса постоянно живёт в разных городах, среди которых Лос-Анджелес, Лондон и Атланта.

- Один из талантов Милли Бобби Браун – рэп. Актриса зачитала сюжет первого сезона «Очень странных дел» в шоу у Джимми Фэллона, и видео тут же собрало множество просмотров.

- Милли Бобби Браун – рост 1,60 м.

Фильмография Милли Бобби Браун
Энола Холмс 2
Энола Холмс 2
боевик, приключения, криминал 2022, Великобритания
0.0
Годзилла против Конга
Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма 2021, США
7.0
Энола Холмс
Энола Холмс
драма, детектив 2020, США
6.0
Годзилла 2: Король монстров
Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения 2019, США
7.0
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