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Милли Бобби Браун 7 фотографий
Милли Бобби Браун Millie Bobby Brown
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Милли Бобби Браун

Millie Bobby Brown

Дата рождения
19 февраля 2004
Возраст
22 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Рост
161 см
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Драматический актёр

Биография Милли Бобби Браун

Британско-американская актриса Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown) родилась 19 февраля 2004 года в Испании, в городе Марбелье, но свои ранние годы провела в Великобритании.

Милли Бобби Браун – Фильмы

Свои первые роли на телевидении Милли Бобби Браун сыграла в очень раннем возрасте. Её можно увидеть в эпизодах таких сериалов, как «Морская полиция: Спецотдел», «Анатомия страсти» и «Американская семейка». В 2009 году состоялась премьера сериала «Однажды в стране чудес», который является сюжетным ответвлением известного сериала «Однажды в сказке» телеканала ABC. Там она перевоплотилась в юную Алису. После этого она также снялась в телесериале «Злоумышленники» в роли Медисон O’Доннелл.

Милли Бобби Браун – «Очень странные дела»

Большая слава и всемирное признание настигли Милли Бобби Браун, когда в 2016 году стриминговый сервис Netflix выпустил сериал «Очень странные дела». В центре сюжета оказывается группа детей, которые пытаются найти загадочным образом пропавшего друга Уилла. В то же время из лаборатории сбегает обладающая сверхспособностями девочка по имени Одиннадцать. Именно её на экране и воплотила юная актриса. Сыгравшие в сериале дети, в числе которых Гейтен Матараццо, Калеб МакЛафлин, Ной Шнапп, Финн Вулфорд и Милли Бобби Браун, очень сдружились на съёмочной площадке и общаются в свободное от съёмок время. В «Очень странных делах» также сыграли такие актёры, как Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Наталия Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири.

Что касается проекта братьев Дафферов – он молниеносно покорил зрителей по всему миру, во многом благодаря именно актёрскому составу. После него Милли Бобби Браун стала одной из самых известных молодых актрис, а также присоединилась к съёмкам своего первого полнометражного фильма – «Годзилла 2».

Милли Бобби Браун – Личная жизнь

После выхода сериала «Очень странные дела» на актрису обрушилась невероятная слава, а в прессе в 2017 году то и дело появлялось имя Милли Бобби Браун. Инстаграм актрисы также пользуется большой популярностью, и именно оттуда поклонники выудили информацию о предполагаемом романе между Милли Бобби Браун и Джейкобом Сарториусом –  юным музыкантом, который практически идёт по стопам Джастина Бибера. Милли Бобби Браун и её парень не спешат предавать отношения огласке.

Популярные фильмы

Очень странные дела 8.5
Очень странные дела (2016)
Энола Холмс 2 7.2
Энола Холмс 2 (2022)
Последнее приключение: за кадром 5 сезона «Очень странных дел» 7.1
Последнее приключение: за кадром 5 сезона «Очень странных дел» (2026)

Фильмография Милли Бобби Браун

Энола Холмс 3 6.4
Энола Холмс 3 Enola Holmes 3
криминал 2026, Великобритания
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Билеты
Последнее приключение: за кадром 5 сезона «Очень странных дел» 7.1
Последнее приключение: за кадром 5 сезона «Очень странных дел» One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5
документальный 2026, США
Электрический штат 6
Электрический штат The Electric State
боевик, приключения, драма 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Дева и дракон 6.2
Дева и дракон Damsel
приключения, фэнтези 2023, США
Смотреть трейлер
Энола Холмс 2 7.2
Энола Холмс 2 Enola Holmes 2
боевик, приключения, криминал 2022, Великобритания / США
Смотреть трейлер
Годзилла против Конга 7
Годзилла против Конга Godzilla vs. Kong
фантастика, боевик, драма 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Энола Холмс 6.6
Энола Холмс Enola Holmes
драма, детектив 2020, США
Годзилла 2: Король монстров 6.6
Годзилла 2: Король монстров Godzilla: King of Monsters
фантастика, боевик, приключения 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Милли Бобби Браун
Векна вторгается в реальность в эпичном трейлере последнего сезона «Очень странных дел»
Векна вторгается в реальность в эпичном трейлере последнего сезона «Очень странных дел»
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Милли Бобби Браун и Крис Пратт воюют с роботами в трейлере блокбастера «Электрический штат»
Милли Бобби Браун и Крис Пратт воюют с роботами в трейлере блокбастера «Электрический штат»

Интересные факты о Милли Бобби Браун

- В 2016 году Милли Бобби Браун снялась в клипе вместе с британской певицей Birdy на песню группы Sigma «Find Me».

- Милли Бобби Браун также является моделью. С 2016 года она снялась в нескольких рекламных роликах компании Citigroup. В январе 2017-го она позировала для рекламы Calvin Klein. Она также подписала контракт на работу с агентством IMG Models и стала лицом компании Converse.

- Милли Бобби Браун является самым юным продюсером в истории кино. Первый продюсерский проект актрисы – экранизация романа The Enola Holmes Mysteries о приключениях сестры Шерлока Холмса.

- Милли Бобби Браун является болельщицей футбольного клуба «Ливерпуль» вместе с братом и отцом.

- Актриса постоянно живёт в разных городах, среди которых Лос-Анджелес, Лондон и Атланта.

- Один из талантов Милли Бобби Браун – рэп. Актриса зачитала сюжет первого сезона «Очень странных дел» в шоу у Джимми Фэллона, и видео тут же собрало множество просмотров.

- Милли Бобби Браун – рост 1,60 м.

Фотографии Милли Бобби Браун

Милли Бобби Браун Милли Бобби Браун Милли Бобби Браун Милли Бобби Браун Милли Бобби Браун Милли Бобби Браун
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