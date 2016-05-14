Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс, 2016

Обезоруживающая своей откровенностью история двух уникальных женщин и родственных душ. Эксцентричные, ироничные, порой воинственные и обожающие славу, легендарные голливудские звезды Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс каким-то непостижимым образом смогли провести вместе всю жизнь и даже уйти из нее почти в один день. Это была не просто связь близких людей, а настоящая любовь. Слова Тодда Фишера (брат Керри) еще одно тому подтверждение: «Красивая история любви, свидетелем которой я был всю свою жизнь». Временами фильм напоминает реалити-шоу, что позволяет авторам связать прошлое и настоящее. Благодаря ретро-записям и фотографиям из семейных архивов перед нами предстает не только судьба двух знаменитостей, история отношений двух личностей, но и старый добрый Голливуд, целая эпоха, которой больше нет. Мать с дочерью живут по соседству в Беверли-Хиллз. Фишер уже давно сошла с пьедестала славы (хотя и сомневается, что когда-либо покоряла его), открыв в себе талант писателя. Рейнолдс, напротив, не готова расстаться со своим статусом и уйти на заслуженный отдых. Уютное, почти домашнее, видео неожиданно глубоко проникает в суть связи между двумя, безусловно, неординарными личностями. Внутренняя борьба, конкуренция и безграничная поддержка — они любили, ненавидели, обижали, жалели, понимали и умели прощать друг друга всю жизнь. Их связь была неразрывна. И не будет преувеличением предположить, что они все еще вместе, и это навсегда. Дебби Рейнолдс — кинозвезда, ставшая иконой Голливуда после мюзикла 1952 года «Поющие под дождем». Ее дочь, Кэрри Фишер, впервые попала на съемочную площадку «Звездных войн» в 19 лет и прославилась благодаря роли принцессы Леи. Позже она получила признание еще и как писательница и сценарист. Своим непростым отношениям со звездной мамой Кэрри посвятила роман «Открытки с края бездны», по которому режиссер Майкл Николс снял одноименный фильм с Ширли Маклейн и Мэрил Стрип в главных ролях.