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Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс
Киноафиша Фильмы Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс
Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds

Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс, 2016

2016 / США
8.0 Оцените
10 голосов
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В этом ярком портрете самой знаменитой и скандальной голливудской семьи актриса Кэрри Фишер и ее знаменитая матушка, сама Дебби Рейнолдс, как никогда открыто и откровенно рассказывают зрителям о своих попытках преодолеть кризис в их семье. Душераздирающе несчастные, нередко – слишком суровые, но всегда остроумные и искренние, эти двое смогли остаться собой посреди бушующего океана безумия...

  • За несколько недель до премьеры фильма умерли и Фишер, и Рейнольдс. 23 декабря у Фишер случилась остановка сердца, и она «сгорела» за четыре дня. От внезапного горя у Рейнольдс случился тяжелый инсульт, от которого она скончалась на следующий день. 
  • По словам одного из режиссеров фильма, Алексис Блум, Кэрри Фишер была поражена интимностью некоторых сцен, когда она увидела первый вариант монтажа фильма, но после долгого и тяжелого разговора с режиссерами решила одобрить его.
  • Повествование изначально начиналось как хроника поздней карьеры Дебби Рейнольдс, но впоследствии превратилось в историю об отношениях Кэрри Фишер и Дебби.
  • Съемки фильма начались в апреле 2014 года и прекратились после того, как Рейнольдс была номинирована на премию SAG Lifetime Achievement Award в январе 2015 года.

Обезоруживающая своей откровенностью история двух уникальных женщин и родственных душ. Эксцентричные, ироничные, порой воинственные и обожающие славу, легендарные голливудские звезды Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс каким-то непостижимым образом смогли провести вместе всю жизнь и даже уйти из нее почти в один день. Это была не просто связь близких людей, а настоящая любовь. Слова Тодда Фишера (брат Керри) еще одно тому подтверждение: «Красивая история любви, свидетелем которой я был всю свою жизнь». Временами фильм напоминает реалити-шоу, что позволяет авторам связать прошлое и настоящее. Благодаря ретро-записям и фотографиям из семейных архивов перед нами предстает не только судьба двух знаменитостей, история отношений двух личностей, но и старый добрый Голливуд, целая эпоха, которой больше нет. Мать с дочерью живут по соседству в Беверли-Хиллз. Фишер уже давно сошла с пьедестала славы (хотя и сомневается, что когда-либо покоряла его), открыв в себе талант писателя. Рейнолдс, напротив, не готова расстаться со своим статусом и уйти на заслуженный отдых. Уютное, почти домашнее, видео неожиданно глубоко проникает в суть связи между двумя, безусловно, неординарными личностями. Внутренняя борьба, конкуренция и безграничная поддержка — они любили, ненавидели, обижали, жалели, понимали и умели прощать друг друга всю жизнь. Их связь была неразрывна. И не будет преувеличением предположить, что они все еще вместе, и это навсегда. Дебби Рейнолдс — кинозвезда, ставшая иконой Голливуда после мюзикла 1952 года «Поющие под дождем». Ее дочь, Кэрри Фишер, впервые попала на съемочную площадку «Звездных войн» в 19 лет и прославилась благодаря роли принцессы Леи. Позже она получила признание еще и как писательница и сценарист. Своим непростым отношениям со звездной мамой Кэрри посвятила роман «Открытки с края бездны», по которому режиссер Майкл Николс снял одноименный фильм с Ширли Маклейн и Мэрил Стрип в главных ролях.

8.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 10 января 2017
Премьера в мире 14 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Алексис Блум
В ролях
Дебби Рейнолдс
Дебби Рейнолдс
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Гриффин Данн
Гриффин Данн
Кэтрин Хиклэнд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс 2 постера
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