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Джон Туртурро
Джон Туртурро
John Turturro
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Джон Туртурро
John Turturro
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Дата рождения
28 февраля 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Рост
184 см
Биография Джона Туртурро
Родился 28 февраля 1957 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джона Туртурро
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал
2022, США
8.0
Дальше некуда
комедия, криминал, драма
2019, США
4.0
Глория Белл
драма, мелодрама
2019, Чили / США
6.0
Реальная история мальчика-волчонка
приключения, криминал, драма
2019, США
5.0
Телефонная линия
комедия
2017, США
6.0
Моя мама
драма
2015, Италия / Франция / Германия
7.0
Неустойчивая погода
комедия
2015, Италия
5.0
Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения
2014, Великобритания / США
6.0
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