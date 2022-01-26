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Майло Вентимилья
Майло Вентимилья
Milo Ventimiglia
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Майло Вентимилья
Milo Ventimiglia
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Дата рождения
8 июля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Майло Вентимилья
Родился 8 июля 1977 года. Анахайм, Калифорния, США.
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Фильмография Майло Вентимилья
Невероятный мир глазами Энцо
драма, комедия
2019, США
7.0
Начни сначала
комедия
2018, США
7.0
Врата дьявола
фантастика, триллер
2017, Канада / США
5.0
Шальная карта
криминал, драма, триллер
2014, США
7.0
Одноклассники 2
комедия
2013, США
7.0
Сезон убийц
боевик, триллер
2013, Бельгия
6.0
Папа - досвидос
комедия
2012, США
7.0
Поцелуй проклятой
ужасы, триллер, драма
2012, США
5.0
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Майло Вентимилья готовит драматический сериал о хоккее
Продюсерская компания актера уже продала права на проект телеканалу NBC.
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26 января 2022 16:41
Канал NBC выпустил трейлер финального сезона сериала «Это мы»
Заключительная глава семейной драмы стартует 4 января следующего года.
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26 ноября 2021 10:15
Прощание с Пирсонами: финальный сезон сериала «Это мы» получил первый тизер и подборку кадров
В ролике анонсирован полноценный трейлер, который выйдет в ближайшее время.
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25 ноября 2021 14:02
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