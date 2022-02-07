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Билл Кэмп
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Дата рождения
13 октября 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Массачусетс, США
Рост
186 см
Биография Билла Кэмпа
Родился 13 октября 1961 года. Массачусетс, США.
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Фильмография Билла Кэмпа
Идентичность
драма
2021, Великобритания
7.0
Темные воды
драма, биография, исторический
2019, США
8.0
Сын Америки
драма
2019, США
5.0
Дикая жизнь
драма
2018, США
6.0
Земля устойчивых привычек
комедия, драма
2018, США
6.0
Кожа
драма, биография
2018, США
6.0
Убийство священного оленя
драма
2017, Великобритания
6.0
Женщина, идущая впереди
драма, вестерн, исторический, биография
2017, США
6.0
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