«Однажды ночью» — многосерийное драматическое шоу, повествующее о жизни обычного пакистанско-американского студента Насира, который большую часть своей жизни занимался учебой и помощью родителям по дому. Однажды его приглашают на шикарную закрытую вечеринку. Насир, конечно, соглашается. Там он знакомится с загадочной девушкой по имени Андреа. Вместе с ней Насир танцует, пьет алкоголь, употребляет наркотики. Затем они вдвоем отправляются на ночной пляж, а утром герой понимает, что его спутницу жестоко изуродовали и убили… Сможет ли он доказать свою невиновность полиции?