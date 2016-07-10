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Постер к сериалу Однажды ночью
Постер к сериалу Однажды ночью
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.5
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2 постера
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Однажды ночью
Однажды ночью (2016 - 2016) The Night Of 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Однажды ночью» — многосерийное драматическое шоу, повествующее о жизни обычного пакистанско-американского студента Насира, который большую часть своей жизни занимался учебой и помощью родителям по дому. Однажды его приглашают на шикарную закрытую вечеринку. Насир, конечно, соглашается. Там он знакомится с загадочной девушкой по имени Андреа. Вместе с ней Насир танцует, пьет алкоголь, употребляет наркотики. Затем они вдвоем отправляются на ночной пляж, а утром герой понимает, что его спутницу жестоко изуродовали и убили… Сможет ли он доказать свою невиновность полиции?

В ролях Персонажи
Автор идеи
Стивен Зэйллян
Richard Price
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Туртурро
Джон Туртурро Jack Stone
Риз Ахмед
Риз Ахмед Nasir "Naz" Khan
Бен Шенкман
Бен Шенкман Sgt. Klein
Гленн Хедли
Гленн Хедли Alison Crowe
Амара Каран
Амара Каран Chandra
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Однажды ночью - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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