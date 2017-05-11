Лжец, Великий и Ужасный, 2017

Бернард Мейдофф был одним из самых успешных и влиятельных финансистов на Уолл-стрит. В 60-х годах он основал собственную компанию, которая вскоре превратилась в крупный инвестиционный фонд. Главный герой заработал репутацию грамотного консультанта и щедрого благотворителя. Но в 2008 году его карьера будет закончена. Общественности станет известно, что Бернард был обманщиком, а его фонд в действительности – обычная финансовая пирамида. Убытки на миллиарды, тюремный срок 150 лет и разрушенные жизни клиентов – вот к чему привело стремление героя разбогатеть.