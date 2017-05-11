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Лжец, Великий и Ужасный Лжец, Великий и Ужасный
Киноафиша Фильмы Лжец, Великий и Ужасный
The Wizard of Lies

Лжец, Великий и Ужасный, 2017

2017 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бернард Мейдофф был одним из самых успешных и влиятельных финансистов на Уолл-стрит. В 60-х годах он основал собственную компанию, которая вскоре превратилась в крупный инвестиционный фонд. Главный герой заработал репутацию грамотного консультанта и щедрого благотворителя. Но в 2008 году его карьера будет закончена. Общественности станет известно, что Бернард был обманщиком, а его фонд в действительности – обычная финансовая пирамида. Убытки на миллиарды, тюремный срок 150 лет и разрушенные жизни клиентов – вот к чему привело стремление героя разбогатеть.

  • Сюжет ленты основан на реальных событиях. В основу легла одноименная книга журналистки, которая рассказала о крупнейшей финансовой махинации. Фактически о ней стало известно благодаря сыновьям Мейдоффа, которые раскрыли схему отца.
  • Журналистка Диана Энрикес воспроизвела сцену интервью, которое брала у обвиняемого уже после заключения под стражу. Она рассказала, что сходство Роберта Де Ниро с реальным Бернардом было невероятным.
  • Премьеру фильма посмотрели 1.5 миллиона человек. За 4 года это была самая успешная картина для HBO.
  • Чтобы лучше понимать свою героиню, Мишель Пфайффер встречалась с настоящей Рут Мэйдофф.

История Берни Мэдоффа - бизнесмена, который построил крупнейшую в мире финансовую пирамиду и замаскировал её под инвестиционный фонд. Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения, а его незаконная деятельность обернулась катастрофой для всей семьи.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 27 мая 2017
Премьера в мире 11 мая 2017
Возраст 18+
Режиссер
Барри Левинсон
Барри Левинсон
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Кэтрин Нардуччи
Кэтрин Нардуччи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лжец, Великий и Ужасный 2 постера
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Лжец, Великий и Ужасный

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 13:35
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