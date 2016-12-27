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Кэрри Фишер 7 фотографий
Кэрри Фишер Carrie Fisher
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Кэрри Фишер

Carrie Fisher

Дата рождения
21 октября 1956
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
27 декабря 2016
Карьера
Актриса
Место рождения
Беверли-Хиллз, США
Место смерти
Медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе имени Рональда Рейгана, США
Место захоронения
Форест-Лаун, США
Рост
155 см
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник

Биография Кэрри Фишер

Американская актриса Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес). Её родителями являются актриса Дебби Рейнольдс, наиболее всего известная по главной роли в мюзикле «Поющие под дождём», а также американский музыкант, имевший еврейские корни, Эдди Фишер. У Кэрри также есть брат Тодд и две сестры – Джоэли и Триша Ли, которые тоже снимаются в кино. Её мама развелась с отцом, когда девочке было всего 2 года, после чего Эдди Фишер женился на Элизабет Тейлор. С самого детства Кэрри мечтала стать актрисой, и её мечта сбылась в 1973 году, когда она дебютировала на сцене в мюзикле «Ирэн».

Кэрри Фишер – фильмы

Карьеру в кино Кэрри Фишер начала с небольших ролей в сериалах, а также появилась в эпизодической роли в картине «Шампунь» с Уорреном Битти. Практически в самом начале своего пути ей посчастливилось попасть в крупный проект – «Звёздные войны» Джорджа Лукаса. Режиссёр специально брал малоизвестных актёров на главные роли, после чего они стали всемирно узнаваемы. Помимо космической саги Кэрри также сыграла во многих фильмах, включая ленты «Братья Блюз», «Человек в красном ботинке», «Ханна и её сёстры», «Когда Гарри встретил Салли», «Крик 3» и многие другие. В последние годы ее можно было увидеть в сериале «Катастрофа», где она играла мать главного героя, вредную и необщительную женщину.

Кэрри Фишер – «Звёздные войны»

Главная роль всей жизни Кэрри Фишер – Принцесса Лея Органа, которая впервые появилась на экране в 1977 году в фильме «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда». Также она перевоплотилась в своего персонажа в последующих частях старой трилогии: «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» и «Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая». Спустя 32 года легендарная космическая сага возродилась на экране усилиями Дж.Дж. Абрамса. Кэрри Фишер вновь предстала перед зрителями в образе Леи в картине «Звёздные войны: Пробуждение силы». Кроме неё, в фильм вернулись Харрисон Форд в образе Хана Соло и Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера.

Кэрри Фишер – причина смерти

Одним из последних появлений на экране для Кэрри Фишер стал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи». 27 декабря 2016 года актриса скончалась в госпитале. Во время перелёта из Англии у неё случился сердечный приступ, в результате которого Кэрри оказалась в реанимации. По официальным данным она умерла во сне. Известно, что Фишер долгое время боролась с наркотической и алкогольной зависимостями, а также с депрессией, это и послужило главными причинами ухудшения её здоровья. После смерти в крови актрисы были обнаружены следы нескольких наркотиков. Сама она часто предавала огласке свои проблемы, включая упоминание об этом в своих мемуарах, чтобы как можно больше людей вовремя обращалось за специальной помощью.

Кэрри Фишер – личная жизнь

В 1977 году Кэрри Фишер стала встречаться с музыкантом Полом Саймоном. Однако после шести лет отношений они закончились, так как актриса познакомилась с Дэном Эйкройдом. Пара собиралась пожениться, однако они расторгли помолвку, в результате чего Кэрри вновь вернулась к Саймону и прожила с ним в браке 11 месяцев. В 1990-ом Кэрри вышла замуж за Брайана Лурда, от которого у неё родилась дочь Билли. Но и с ним длительных отношений не сложилось, и пара рассталась, а Лурд оказался гомосексуалистом, и в настоящее время счастлив в браке со своим супругом. С 2003-го года Фишер встречалась с Джеймсом Блантом, а с 2005-го с политиком Грегом Стивенсом, погибшим от передозировки.

Популярные фильмы

Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 8.2
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар (1980)
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда 8.1
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда (1977)
Катастрофа 8.1
Катастрофа (2015)

Фильмография Кэрри Фишер

Вайлет в стране чудес 6.8
Вайлет в стране чудес Wonderwell
драма, семейный, фэнтези 2023, Италия / США
Смотреть трейлер
В беспокойных снах: Музыка Пола Саймона 7.8
В беспокойных снах: Музыка Пола Саймона In Restless Dreams: The Music of Paul Simon
документальный 2023, США
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход 6.6
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Star Wars: The Rise of Skywalker
фантастика, боевик 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Звёздные Войны: Последние джедаи 6.8
Звёздные Войны: Последние джедаи Star Wars: The Last Jedi
боевик, фантастика, приключения 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс 7.9
Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds
документальный 2016, США
Катастрофа 8.1
Катастрофа
комедия, мелодрама 2015, Великобритания
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2015, США
Смотреть трейлер Рецензия
Звездная карта 6.3
Звездная карта Maps to the Stars
драма 2014, США / Канада / Франция / Германия
Смотреть трейлер Рецензия
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Интересные факты о Кэрри Фишер

- Предки Кэрри Фишер родом из России. Её бабушку звали Катерина Винокур, и она эмигрировала в Америку после Революции.

- У Кэрри Фишер были сложные отношения с Элизабет Тейлор, к которой ушёл её отец. Однако в 90-х актрисы сумели подружиться.

- Дебби Рейнольдс, мать Кэрри Фишер скончалась практически сразу после дочери. В последние годы женщины поддерживали близкие отношения и жили по соседству.

- Мэрил Стрип сыграла Кэрри Фишер в экранизации книги «Открытки с края бездны» (биографический роман Дебби Рейнольдс), за что получила премию «Оскар».

- В течение жизни Кэрри Фишер лечилась от биполярного расстройства, депрессии и психоза, а также страдала от наркотической и алкогольной зависимостей.

- Во время съёмок 5 эпизода «Звёздных войн» Кэрри Фишер чуть не умерла из-за передозировки.

- В начале карьеры Кэрри Фишер предлагали сыграть Сару Коннор в «Терминаторе», однако она отказалась.

Фотографии Кэрри Фишер

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