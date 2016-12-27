Американская актриса Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес). Её родителями являются актриса Дебби Рейнольдс, наиболее всего известная по главной роли в мюзикле «Поющие под дождём», а также американский музыкант, имевший еврейские корни, Эдди Фишер. У Кэрри также есть брат Тодд и две сестры – Джоэли и Триша Ли, которые тоже снимаются в кино. Её мама развелась с отцом, когда девочке было всего 2 года, после чего Эдди Фишер женился на Элизабет Тейлор. С самого детства Кэрри мечтала стать актрисой, и её мечта сбылась в 1973 году, когда она дебютировала на сцене в мюзикле «Ирэн».

Кэрри Фишер – фильмы

Карьеру в кино Кэрри Фишер начала с небольших ролей в сериалах, а также появилась в эпизодической роли в картине «Шампунь» с Уорреном Битти. Практически в самом начале своего пути ей посчастливилось попасть в крупный проект – «Звёздные войны» Джорджа Лукаса. Режиссёр специально брал малоизвестных актёров на главные роли, после чего они стали всемирно узнаваемы. Помимо космической саги Кэрри также сыграла во многих фильмах, включая ленты «Братья Блюз», «Человек в красном ботинке», «Ханна и её сёстры», «Когда Гарри встретил Салли», «Крик 3» и многие другие. В последние годы ее можно было увидеть в сериале «Катастрофа», где она играла мать главного героя, вредную и необщительную женщину.

Кэрри Фишер – «Звёздные войны»

Главная роль всей жизни Кэрри Фишер – Принцесса Лея Органа, которая впервые появилась на экране в 1977 году в фильме «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда». Также она перевоплотилась в своего персонажа в последующих частях старой трилогии: «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» и «Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая». Спустя 32 года легендарная космическая сага возродилась на экране усилиями Дж.Дж. Абрамса. Кэрри Фишер вновь предстала перед зрителями в образе Леи в картине «Звёздные войны: Пробуждение силы». Кроме неё, в фильм вернулись Харрисон Форд в образе Хана Соло и Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера.

Кэрри Фишер – причина смерти

Одним из последних появлений на экране для Кэрри Фишер стал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи». 27 декабря 2016 года актриса скончалась в госпитале. Во время перелёта из Англии у неё случился сердечный приступ, в результате которого Кэрри оказалась в реанимации. По официальным данным она умерла во сне. Известно, что Фишер долгое время боролась с наркотической и алкогольной зависимостями, а также с депрессией, это и послужило главными причинами ухудшения её здоровья. После смерти в крови актрисы были обнаружены следы нескольких наркотиков. Сама она часто предавала огласке свои проблемы, включая упоминание об этом в своих мемуарах, чтобы как можно больше людей вовремя обращалось за специальной помощью.

Кэрри Фишер – личная жизнь

В 1977 году Кэрри Фишер стала встречаться с музыкантом Полом Саймоном. Однако после шести лет отношений они закончились, так как актриса познакомилась с Дэном Эйкройдом. Пара собиралась пожениться, однако они расторгли помолвку, в результате чего Кэрри вновь вернулась к Саймону и прожила с ним в браке 11 месяцев. В 1990-ом Кэрри вышла замуж за Брайана Лурда, от которого у неё родилась дочь Билли. Но и с ним длительных отношений не сложилось, и пара рассталась, а Лурд оказался гомосексуалистом, и в настоящее время счастлив в браке со своим супругом. С 2003-го года Фишер встречалась с Джеймсом Блантом, а с 2005-го с политиком Грегом Стивенсом, погибшим от передозировки.