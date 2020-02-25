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Б.Д. Вонг
Б.Д. Вонг
B.D. Wong
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Б.Д. Вонг
B.D. Wong
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Дата рождения
24 октября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
164 см
Биография Б.Д. Вонга
Родился 24 октября 1960 года. Сан-Франциско, Калифорния, США.
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Фильмография Б.Д. Вонга
Птичий короб
фантастика, триллер, драма
2018, США
7.0
Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения
2018, США
8.0
LEGO Мир Юрского периода: Побег Индоминуса
боевик, приключения, анимация
2016, США
5.0
Космос между нами
фантастика
2016, США
7.0
Фокус
комедия
2015, США
7.0
Останься
триллер, драма
2005, США
6.0
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Малыш Тими уже не малыш.
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25 февраля 2020 15:09
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