Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Б.Д. Вонг

Б.Д. Вонг

B.D. Wong
Б.Д. Вонг
Б.Д. Вонг B.D. Wong
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 октября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
164 см
Биография Б.Д. Вонга

Родился 24 октября 1960 года. Сан-Франциско, Калифорния, США.

Фильмография Б.Д. Вонга
Птичий короб
Птичий короб
фантастика, триллер, драма 2018, США
7.0
Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
8.0
LEGO Мир Юрского периода: Побег Индоминуса
LEGO Мир Юрского периода: Побег Индоминуса
боевик, приключения, анимация 2016, США
5.0
Космос между нами
Космос между нами
фантастика 2016, США
7.0
Фокус
Фокус
комедия 2015, США
7.0
Останься
Останься
триллер, драма 2005, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Что скажете?»: еще один герой оригинальной франшизы может вернуться в «Мир Юрского периода 3» Малыш Тими уже не малыш.
Написать
25 февраля 2020 15:09
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Приложение киноафиши