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Зак Галифианакис

Zach Galifianakis
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис Zach Galifianakis
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Дата рождения
1 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Зака Галифианакиса

Содержание:

Зак Галифианакис – Фильмы
  - Зак Галифианакис – «Мальчишник в Вегасе»
  - Зак Галифианакис – «Впритык»
  - Зак Галифианакис – «Бёрдмэн»
Зак Галифианакис – Личная жизнь

Актёр Зак Галифианакис (Закари при рождении) родился 1 октября 1969 года в семье эмигрантов из Греции. Его мать – шотландка ирландского происхождения, а отец принадлежит по вероисповеданию к греческому православию, как и сам Зак. Также у Галифианакиса есть старший брат Грег и младшая сестра Мерритт. Дядя актёра, Ник Галифианакис, представлял интересы Северной Каролины в Конгрессе США с 1967 по 1973 годы.

После школы Зак Галифианакис поступил в Университет Северной Каролины, однако не смог его закончить, провалив выпускные экзамены. После этого он перебрался в Нью-Йорк.

Зак Галифианакис – Фильмы

Прежде чем попасть на телевидение и в кино, Зак Галифианакис устраивал юмористические представления неподалёку от фургончиков с бургерами на Таймс-сквер. Они пользовались большим успехом у публики, и тогда Зак стал вести своё собственное шоу на телевидении. Спустя годы концепция его первого проекта легла в основу его же скетч-шоу «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом», участие в котором приняли такие звёзды, как Натали Портман, Барак Обама, Шон Пенн, Бен Стиллер, Брюс Уиллис, Шарлиз Терон и многие другие.

Карьеру в кино Зак начал с небольших ролей. Его можно увидеть в таких фильмах, как «Приступ», «Король и я», «Сердцеедки», «Парень из пузыря», «Отмороженные» и «Глубина». Также Галифианакис снялся в эпизодических ролях в сериалах «Вернуть из мёртвых», «Том идёт к Мэру» и «Шоу Сары Сильверман». В 2007 году он также принял участие в съёмках картины Шона Пенна «В диких условиях».

Зак Галифианакис – «Мальчишник в Вегасе»

2009 год становится прорывным в актёрской карьере Зака Галифианакиса после того, как на экраны выходит фильм «Мальчишник в Вегасе». В комедии Тодда Филлипса сыграли также Брэдли Купер, Эд Хелмс, Кен Жонг и другие. Картина рассказывает о друзьях, которые наутро после мальчишника одного из них не могут вспомнить, что произошло ночью, однако им всё равно придётся исправлять последствия случившегося. Фильм имел большой успех у зрителей и принёс Заку Галифианакису мировую известность за роль несуразного Алана. После признания первой части на экраны также вышли «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» (2011) и «Мальчишник: Часть III» (2013).

Зак Галифианакис – «Впритык»

Ещё одной известной комедией Тодда Филлипса с участием актёра является «Впритык», в котором в главных ролях снялись Роберт Дауни младший и Зак Галифианакис. У главного героя в исполнении Дауни вот-вот должен родиться ребёнок, однако чтобы успеть к родам вовремя, ему приходится сесть в машину к странному незнакомцу, который делает эту поездку невыносимой. За роль в этом фильме Зак получил номинацию на премию канала MTV.

Зак Галифианакис – «Бёрдмэн»

Комедии с Заком Галифианакисом значительно преобладают в его фильмографии над другими жанрами, однако актёр иногда снимается и в серьёзном кино. В фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн», вышедшем в 2014 году, Зак сыграл одну из ключевых ролей. Картина рассказывает о некогда бывшем популярным актёре, который пытается вернуть себе былую славу, однако никак не может отпустить свой самый известный экранный образ. Лента получила множество номинаций на престижные премии, а также взяла главный «Оскар».

Зак Галифианакис – Личная жизнь

В 2012 году Зак Галифианакис женился на балерине Куинн Лундберг, от которой у него двое сыновей.

Интересные факты о Заке Галифианакисе

- В 2015 году Зак Галифианакис похудел, тем самым вызвав в прессе множество обсуждений.

- Рост Зака Галифианакиса – 1,70 м.

- У Зака Галифианакиса есть собственная ферма в Северной Каролине, где он отдыхает время от времени.

Фильмография Зака Галифианакиса
Неисправимый Рон
Неисправимый Рон
анимация 2021, США
7.0
Между двумя папоротниками
Между двумя папоротниками
комедия 2019, США
6.0
Солнце в ночи
Солнце в ночи
драма 2019, Германия / Норвегия
6.0
Излом времени
Излом времени
приключения, семейный, фэнтези 2018, США
4.0
Потерянное звено
Потерянное звено
анимация 2018, США / Канада
7.0
Лего Фильм: Бэтмен
Лего Фильм: Бэтмен
анимация 2017, США / Австралия / Дания
7.0
Зачинщики
Зачинщики
криминал, боевик, комедия 2016, США
5.0
Тюльпанная лихорадка
Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.0
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10 сентября 2021 12:04
Бракованный робот хочет подружиться: вышел трейлер мультфильма «Неисправимый Рон» Анимационный фильм затронет темы дружбы и взросления.
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9 июня 2021 16:45
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