Содержание:

Зак Галифианакис – Фильмы

- Зак Галифианакис – «Мальчишник в Вегасе»

- Зак Галифианакис – «Впритык»

- Зак Галифианакис – «Бёрдмэн»

Зак Галифианакис – Личная жизнь

Актёр Зак Галифианакис (Закари при рождении) родился 1 октября 1969 года в семье эмигрантов из Греции. Его мать – шотландка ирландского происхождения, а отец принадлежит по вероисповеданию к греческому православию, как и сам Зак. Также у Галифианакиса есть старший брат Грег и младшая сестра Мерритт. Дядя актёра, Ник Галифианакис, представлял интересы Северной Каролины в Конгрессе США с 1967 по 1973 годы.

После школы Зак Галифианакис поступил в Университет Северной Каролины, однако не смог его закончить, провалив выпускные экзамены. После этого он перебрался в Нью-Йорк.

Зак Галифианакис – Фильмы

Прежде чем попасть на телевидение и в кино, Зак Галифианакис устраивал юмористические представления неподалёку от фургончиков с бургерами на Таймс-сквер. Они пользовались большим успехом у публики, и тогда Зак стал вести своё собственное шоу на телевидении. Спустя годы концепция его первого проекта легла в основу его же скетч-шоу «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом», участие в котором приняли такие звёзды, как Натали Портман, Барак Обама, Шон Пенн, Бен Стиллер, Брюс Уиллис, Шарлиз Терон и многие другие.

Карьеру в кино Зак начал с небольших ролей. Его можно увидеть в таких фильмах, как «Приступ», «Король и я», «Сердцеедки», «Парень из пузыря», «Отмороженные» и «Глубина». Также Галифианакис снялся в эпизодических ролях в сериалах «Вернуть из мёртвых», «Том идёт к Мэру» и «Шоу Сары Сильверман». В 2007 году он также принял участие в съёмках картины Шона Пенна «В диких условиях».

Зак Галифианакис – «Мальчишник в Вегасе»

2009 год становится прорывным в актёрской карьере Зака Галифианакиса после того, как на экраны выходит фильм «Мальчишник в Вегасе». В комедии Тодда Филлипса сыграли также Брэдли Купер, Эд Хелмс, Кен Жонг и другие. Картина рассказывает о друзьях, которые наутро после мальчишника одного из них не могут вспомнить, что произошло ночью, однако им всё равно придётся исправлять последствия случившегося. Фильм имел большой успех у зрителей и принёс Заку Галифианакису мировую известность за роль несуразного Алана. После признания первой части на экраны также вышли «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» (2011) и «Мальчишник: Часть III» (2013).

Зак Галифианакис – «Впритык»

Ещё одной известной комедией Тодда Филлипса с участием актёра является «Впритык», в котором в главных ролях снялись Роберт Дауни младший и Зак Галифианакис. У главного героя в исполнении Дауни вот-вот должен родиться ребёнок, однако чтобы успеть к родам вовремя, ему приходится сесть в машину к странному незнакомцу, который делает эту поездку невыносимой. За роль в этом фильме Зак получил номинацию на премию канала MTV.

Зак Галифианакис – «Бёрдмэн»

Комедии с Заком Галифианакисом значительно преобладают в его фильмографии над другими жанрами, однако актёр иногда снимается и в серьёзном кино. В фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн», вышедшем в 2014 году, Зак сыграл одну из ключевых ролей. Картина рассказывает о некогда бывшем популярным актёре, который пытается вернуть себе былую славу, однако никак не может отпустить свой самый известный экранный образ. Лента получила множество номинаций на престижные премии, а также взяла главный «Оскар».

Зак Галифианакис – Личная жизнь

В 2012 году Зак Галифианакис женился на балерине Куинн Лундберг, от которой у него двое сыновей.