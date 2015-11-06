«Мастер не на все руки» — американский телесериал, снятый в жанре трагикомедии. Сюжет концентрируется вокруг не очень успешного комедианта индийского происхождения по имени Дев. В возрасте тридцати лет он практически ничего не добился в своей жизни — Дев продолжает грезить о большой славе и шестизначной зарплате, но практически ничего не делает для достижения своей цели. Вместо этого главный герой довольствуется случайными подработками, снимается в малобюджетных фильмах категории «Б», рекламных роликах и клипах. Все свободное время Дев проводит в компании своих близких друзей, которые также не могут самореализоваться.