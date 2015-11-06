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Постер к сериалу Мастер не на все руки
Постер к сериалу Мастер не на все руки
Постер к сериалу Мастер не на все руки
Постер к сериалу Мастер не на все руки
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
4 постера
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Мастер не на все руки
Мастер не на все руки (2015 - …) Master of None 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 31 минута
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 12 часов 55 минут
О чем сериал

«Мастер не на все руки» — американский телесериал, снятый в жанре трагикомедии. Сюжет концентрируется вокруг не очень успешного комедианта индийского происхождения по имени Дев. В возрасте тридцати лет он практически ничего не добился в своей жизни — Дев продолжает грезить о большой славе и шестизначной зарплате, но практически ничего не делает для достижения своей цели. Вместо этого главный герой довольствуется случайными подработками, снимается в малобюджетных фильмах категории «Б», рекламных роликах и клипах. Все свободное время Дев проводит в компании своих близких друзей, которые также не могут самореализоваться.

Мастер не на все руки - трейлер третьего сезона
Мастер не на все руки
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Азиз Ансари
Азиз Ансари
Alan Yang
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Азиз Ансари
Азиз Ансари Dev
Алессандра Мастронарди
Алессандра Мастронарди
Рави Патель
Рави Патель Ravi
Тодд Бэрри
Тодд Бэрри
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мастер не на все руки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Мастер не на все руки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 10 эпизодов
 
Мастер не на все руки - Season 3 Season 3
2021, 5 эпизодов
 
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Кадры из сериала
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