Не просто коллеги по цеху: знаменитости, которых связывает крепкая дружба

Голливуд – такое место, которое может казаться обманчиво необъятным. На самом же деле, в этом микрокосмосе экранных звезд все тесно связано, и даже есть место искренним отношениям. В честь международного дня дружбы рассказываем о действительно крепких союзах знаменитых актеров и актрис.