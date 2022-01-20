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Летишиа Райт

Letitia Wright
Летишиа Райт
Летишиа Райт Letitia Wright
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Дата рождения
31 октября 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Летишии Райт

Содержание:

Летишиа Райт – Фильмы
  - Летишиа Райт – «Чёрное зеркало»
  - Летишиа Райт – «Чёрная пантера»
Летишиа Райт – Личная жизнь

Британская актриса гайанского происхождения Летишиа Райт родилась 31 октября 1993 года в Джорджтауне, Гайана. Когда девочке было семь лет, она вместе с семьёй переехала в Лондон. Желание стать актрисой у неё появилось после просмотра картины «Испытание Акилы», в которой ее вдохновила героиня Кеке Палмер. Актриса отзывается о ней, как о положительной ролевой модели. 

После осознания желания стать актрисой Летишиа то и дело стала отправлять письма на почту различным агентам, однако первое время её опыт в кино ограничивался лишь небольшими ролями в эпизодах на телевидении. Она сыграла в таких сериалах, как «Холби Сити», «Подъём» и «Доктор Кто» (эпизод «Узри ворона»).

Летишиа Райт – Фильмы

Первым полнометражным проектом Летишии Райт стал фильм «Мой брат Дьявол», где она появилась во второстепенной роли. Но именно это помогло ей в дальнейшей карьере, так как после картины она была признана одной из лучших восходящих звёзд  по версии Screen International в 2012 году. В фильме рассказывается история двух братьев египетского происхождения, которые сталкиваются с большими проблемами после того, как выясняется, что один из них является гомосексуалистом.

После ленты «Мой брат Дьявол» Летишиа всё чаще стала появляться на телевизионных экранах, например, в известных британских сериалах «В погоне за тенями», «Банан», «Огурец», «Люди» и «Золотой гимн». Актриса также сыграла небольшую роль в картине «Пассажир» 2018 года с Лиамом Нисоном.

Летишиа Райт – «Чёрное зеркало»

Сериал «Чёрное зеркало» то и дело являет миру молодых актёров. Именно он стал толчком для дальнейшей карьеры таких звёзд, как Дэниэл Калуя и Летишия Райт, сыгравших впоследствии в блокбастере «Чёрная пантера». В «Чёрном зеркале» Летишия появляется на экране в эпизоде «Чёрный музей», который является заключительным в четвёртом сезоне. Сценарий этой серии является частичной адаптацией рассказа «Болезависимый» Пенна Джиллетта и состоит из трёх различных историй, которые рассказывает владелец загородного «Чёрного музея» Роло Хейнсом своей посетительнице Ниш. Все они связаны с технологиями, позволяющими переносить человеческое сознание. В роли Ниш на экране и появилась Летишиа Райт.

Летишиа Райт – «Чёрная пантера»

В 2018 году в прокат вышел очередной блокбастер студии Marvel «Чёрная пантера», где сыграли в основном темнокожие актёры. Среди них – Чедвик Боузман, Дэниэл Калуя, Майкл Б. Джордан, Анджелла Басетт, Форест Уитакер и Летишиа Райт. Фильм переносит зрителей в вымышленную страну Ваканду, в которой находится один из самых мощных металлов – вибраниум. После смерти короля на престол должен взойти принц Т’Чалла, которому также суждено унаследовать титул Чёрной пантеры. Летишиа сыграла в фильме Шури – сестру главного героя, которая является главным техником Ваканды и способна разрабатывать мощнейшее оружие. Летишиа также подписала контракт на участие в масштабном кроссовере «Мстители: Война бесконечности». Роль Шури принесла актрисе всемирную известность и сделала её одной из самых многообещающих актрис современности. Кроме того, в 2018 году Летишия также появилась на экране в фильме Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».

Летишиа Райт – Личная жизнь

В настоящий момент Летишиа Райт не состоит в романтических отношениях.

Интересные факты о Летишии Райт

- Летишиа Райт публично призналась в том, что долгое время страдала от депрессии. В борьбе с ней она обратилась в религию и стала преданной христианкой. Она даже бросила актёрскую карьеру и посвятила себя служению Богу, но в 2015 году вернулась в профессию.

Фильмография Летишии Райт
Смерть на Ниле
Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.0
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения 2022, США
0.0
Guava Island
Guava Island
триллер, комедия 2019, США
6.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
Черная Пантера
Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.0
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20 января 2022 13:17
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