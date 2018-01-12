Название программы «Мой следующий гость в представлении не нуждается» говорит само за себя. В студии у ветерана американского телевидения Леттермана появятся те, кого знает каждый человек во всем мире: представители творческих профессий, общественные деятели и даже мировые лидеры. Но замкнутым пространством дело не ограничится: ведущий вместе со своими героями отправится в значимые для них места. Леттерман проведет талантливые и глубокие интервью, которые помогут знаменитостям раскрыться с неожиданных сторон.