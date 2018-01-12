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Постер телешоу Мой следующий гость в представлении не нуждается
Постер телешоу Мой следующий гость в представлении не нуждается
Постер телешоу Мой следующий гость в представлении не нуждается
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Мой следующий гость в представлении не нуждается

Мой следующий гость в представлении не нуждается (2018 - …)

My Next Guest Needs No Introduction 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 24 часа 0 минут

О чем телешоу

Название программы «Мой следующий гость в представлении не нуждается» говорит само за себя. В студии у ветерана американского телевидения Леттермана появятся те, кого знает каждый человек во всем мире: представители творческих профессий, общественные деятели и даже мировые лидеры. Но замкнутым пространством дело не ограничится: ведущий вместе со своими героями отправится в значимые для них места. Леттерман проведет талантливые и глубокие интервью, которые помогут знаменитостям раскрыться с неожиданных сторон.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэвид Леттерман Presenter
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
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7.8 IMDb
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Сезоны
Мой следующий гость в представлении не нуждается - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Мой следующий гость в представлении не нуждается - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 5 эпизодов
 
Мой следующий гость в представлении не нуждается - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 4 эпизода
 
Мой следующий гость в представлении не нуждается - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 6 эпизодов
 
Мой следующий гость в представлении не нуждается - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2024, 3 эпизода
 
Сезон 6
TBA,
 
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