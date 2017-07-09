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Киноафиша Сериалы Непокорные

Непокорные (2017 - 2017)

The Defiant Ones 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Этот документальный проект посвящен партнерским взаимоотношениям двух известных личностей — Джимми Айовина и Доктора Дре — и их исключительной роли в череде событий, которые оказали существенное влияние на современную культуру. Джимми Айовин успел поработать в студии с Джоном Ленноном, приложил руку к созданию лейбла Interscope, менеджменту Death Row Records и вместе с одним из самых уважаемых хип-хоп-продюсеров всех времен Dr. Dre основал компанию Beats и продал ее Apple за три миллиарда долларов. 

Непокорные - трейлер первого сезона
Непокорные  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Айс Кьюб
Айс Кьюб
Эминем
Снуп Догг
Снуп Догг
Патти Смит
Патти Смит
Др. Дре
Джимми Айовин
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Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Непокорные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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