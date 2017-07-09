Этот документальный проект посвящен партнерским взаимоотношениям двух известных личностей — Джимми Айовина и Доктора Дре — и их исключительной роли в череде событий, которые оказали существенное влияние на современную культуру. Джимми Айовин успел поработать в студии с Джоном Ленноном, приложил руку к созданию лейбла Interscope, менеджменту Death Row Records и вместе с одним из самых уважаемых хип-хоп-продюсеров всех времен Dr. Dre основал компанию Beats и продал ее Apple за три миллиарда долларов.