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Джимми Симпсон

Jimmi Simpson
Джимми Симпсон
Джимми Симпсон Jimmi Simpson
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Дата рождения
21 декабря 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Хэкетстаун, Нью-Джерси, США
Рост
181 см
Биография Джимми Симпсона

Родился 21 декабря 1975 года. Хэкетстаун, Нью-Джерси, США.

Фильмография Джимми Симпсона
Неистовый
Неистовый
триллер 2020, США
7.0
Асоциальная сеть
Асоциальная сеть
триллер 2020, США
5.0
Под Сильвер-Лэйк
Под Сильвер-Лэйк
триллер, криминал 2018, США
5.0
Эммануэль и правда о рыбах
Эммануэль и правда о рыбах
драма, триллер 2013, США
6.0
Рыцари Королевства Крутизны
Рыцари Королевства Крутизны
приключения, ужасы, фэнтези 2013, США
5.0
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
ужасы, триллер 2012, США
7.0
Зодиак
Зодиак
триллер, драма, криминал 2007, США
7.0
Остаться в живых
Остаться в живых
ужасы, триллер 2006, США
7.0
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Вышел трейлер эпической семейной саги «Дорога в тысячу ли» Проект стартует в марте на Apple TV+.
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24 февраля 2022 16:49
Стрим-сервис AMC+ представил первый трейлер детективного мультсериала «Смиты из Ультра-Сити» Кукольные детективы приступят к расследованию уже 22 июля.
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19 июля 2021 16:11
Опасный Рассел Кроу на свежем постере триллера «Неистовый» Психологический триллер должен выйти на экраны уже 10 июля.
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25 июня 2020 14:43
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