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Джимми Симпсон
Джимми Симпсон
Jimmi Simpson
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Джимми Симпсон
Jimmi Simpson
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Дата рождения
21 декабря 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Хэкетстаун, Нью-Джерси, США
Рост
181 см
Биография Джимми Симпсона
Родился 21 декабря 1975 года. Хэкетстаун, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Джимми Симпсона
Неистовый
триллер
2020, США
7.0
Асоциальная сеть
триллер
2020, США
5.0
Под Сильвер-Лэйк
триллер, криминал
2018, США
5.0
Эммануэль и правда о рыбах
драма, триллер
2013, США
6.0
Рыцари Королевства Крутизны
приключения, ужасы, фэнтези
2013, США
5.0
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
ужасы, триллер
2012, США
7.0
Зодиак
триллер, драма, криминал
2007, США
7.0
Остаться в живых
ужасы, триллер
2006, США
7.0
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