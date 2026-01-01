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Мэтт Смит Matt Smith
Связи Мэтта Смита
Лили Джеймс
Лили Джеймс встречаются с 2014 года
Карен Гиллан
Карен Гиллан коллеги по сериалу "доктор кто"
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Мэтт Смит

Matt Smith

Дата рождения
28 октября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Нортгемптон, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Биография Мэтта Смита

Мэтт Смит - британский актер театра, кино и телевидения, который прославился благодаря роли Одиннадцатого Доктора в британском научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто». Он родился 28 октября 1982 в Нортгемптоне (Англия, Великобритания) в достаточно обеспеченной семье: родился в довольно обеспеченной семье: его отец Дэвид, в прошлом профессиональный футболист, оставив спорт, вместе с женой Линн вел собственный бизнес по переработке пластмассы. У Мэтта также есть старшая сестра Лора. Мэтт пошел по стопам отца и еще в ранние годы увлекся футболом и был членом команд юниоров Нортгемптона, однако его мечтам стать профессиональным игроком не суждено было сбыться: в 16 лет он получил серьезную травму позвоночника. Дэвид вложил много усилий и средств на реабилитацию сына, возил его в Лестер на физиотерапевтические процедуры, в результате чего самочувствие юноши улучшилось, однако спорт все же пришлось оставить. Теперь перед Мэттом встал выбор, чем он хотел бы заниматься. Окончив школу, он хотел было поступать в Кебриджский университет, но его преподаватель уговорил парня присоединиться к труппе Лондонского Национального молодежного театра. Позже Смит поступил в Университеа Восточной Англии в Норвиче и изучал там литературу и актерское мастерство.

В 2003 году на сцене Национального молодежного театра состоялся актерский дебют Смита, когда он появился в постановке «Убийство в соборе». В 2007 году Мэтт сыграл в театральной версии кинокартины «Среди акул» вместе с Кристианом Слэйтером, а в 2008 – в постановке «То лицо», за которую получил номинацию на премию Лоуренса Оливье за выдающиеся достижения в области театрального искусства. Тогда же ему вручили премию издания Evening Standard «Лучший начинающий актер». Мэтт выступал на сцене вместе с Линдси Дункан, Фелисити Джонс, Ханной Мюррей. Эта роль Смита также неоднократно была отмечена такими изданиями, как Daily Express, The Guardian и The Times.

Параллельно с театром Мэтт Смит участвовал в телевизионных проектах. Его дебютом на телеэкране стала роль Джима Тейлора в телеверсии произведений Филиппа Пулмана «Рубин во мгле» (2004) и «Тень «Полярной звезды» (2007). В 2007 году Смит также снялся в крупном телепроекте BBC «Партийные звери», рассказывающем о том, что творится за кулисами парламента Великобритании.

Мэтт Смит - «Доктор Кто»

В 2008 году, когда актеру исполнилось 26 лет, он стал самым молодым актером, претендующим на главную роль Доктора в популярном британском телесериале в жанре фэнтези «Доктор Кто». После тяжелого трехнедельного отбора Смит получил одобрение продюсеров. Сериал «Доктор Кто», который впервые был запущен с 1963 по 1989 годы, давно стал частью британской культуры и даже занесен в Книгу Гиннеса как самое долгосрочное фантастическое телешоу в мире. Поначалу фанаты сериала были огорчены, что на такую важную роль выбрали молодого, не особо известного актера. Однако после выхода первых серий с участием Мэтта их мнение кардинально поменялось. Актер сразу завоевал огромную популярность. У Доктора в исполнении Мэтта часто присутствовали живость, подвижность и мимика, что привносило в сериал новизну. Он участвовал в съемках сериала до 2013 года, когда объявил о своем уходе из проекта, а вместо него пришел  Питер Капальди. За игру в «Докторе Кто» Мэтт Смит получил несколько наград и престижных номинаций. За свой первый эпизод «Одиннадцатый час» он был номинирован на премию National Television Awards в категории «Лучшая игра в драматическом сериале». Следующий сезон принес актеру премию Scream Award в категории «Лучший актер в фантастическом фильме», а также номинацию на телевизионную премию BAFTA в категории «Лучший актер» и вторую номинацию на National Television Awards.

Параллельно с участием в телесериале Мэтт Смит снялся в картинах «Кристофер и ему подобные» (2011), «Берт и Дикки» (2012). Последние фильмы с его участием: «Затерянная река» (2014), «Пациент Зеро» (2016), «Гордость и предубеждение и зомби».

Личная жизнь Мэтта Смита

В 2006 году актер непродолжительное время встречался с коллегой по экранизациям Филиппа Пулмана, Билли Пайпер. В 2009 году у него был роман с бразильской певицей и актрисой Майаной Морой, который также длился всего несколько месяцев. С 2010 года папарацци несколько раз ловили его в объектив в компании британской модели Дэйзи Лоу, о своих отношениях пара объявила только спустя год. В ноябре 2011 года в прессе появилась информация об их расставании. В июне 2014 года Мэтт Смит пришел с Лили Джеймс на Каннский кинофестиваль, после чего поползли слухи об их романе.

Связи Мэтта Смита
Лили Джеймс
встречаются с 2014 года Лили Джеймс
Карен Гиллан
коллеги по сериалу "доктор кто" Карен Гиллан

Популярные фильмы

День Доктора 8.9
День Доктора (2013)
Корона 8.6
Корона (2016)
Доктор Кто 8.3
Доктор Кто (2005)

Фильмография Мэтта Смита

Звездные войны: Старфайтер
Звездные войны: Старфайтер Star Wars: Starfighter
боевик, приключения, фэнтези 2027, США
Смерть бабника 7.5
Смерть бабника
драма 2025, Австралия
Пойман с поличным 6.7
Пойман с поличным Caught Stealing
комедия 2025, США
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Голодный акр 6.3
Голодный акр Starve Acre
ужасы, драма 2023, Великобритания
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Дом дракона 7.5
Дом дракона
драма, боевик, фэнтези 2022, США
Дом, который построили Драконы 7.8
Дом, который построили Драконы
документальный, телешоу 2022, США
Морбиус 7.1
Морбиус Morbius
боевик, фантастика, ужасы 2022, США
Смотреть трейлер
Прошлой ночью в Сохо 7.2
Прошлой ночью в Сохо Last Night in Soho
драма, триллер, ужасы 2021, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
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Интересные факты о Мэтте Смите

- Мэтт Смит - 11-ый Доктор Кто

- Актер встречался с Билли Пайпер, которая играла подружку 10-ого Доктора

- Смит пробовался на роль Джона Ватсона в телесериале «Шерлок»

Фотографии Мэтта Смита

Мэтт Смит Мэтт Смит Мэтт Смит Мэтт Смит Мэтт Смит Мэтт Смит и Лили Джеймс
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