Мэтт Смит - британский актер театра, кино и телевидения, который прославился благодаря роли Одиннадцатого Доктора в британском научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто». Он родился 28 октября 1982 в Нортгемптоне (Англия, Великобритания) в достаточно обеспеченной семье: родился в довольно обеспеченной семье: его отец Дэвид, в прошлом профессиональный футболист, оставив спорт, вместе с женой Линн вел собственный бизнес по переработке пластмассы. У Мэтта также есть старшая сестра Лора. Мэтт пошел по стопам отца и еще в ранние годы увлекся футболом и был членом команд юниоров Нортгемптона, однако его мечтам стать профессиональным игроком не суждено было сбыться: в 16 лет он получил серьезную травму позвоночника. Дэвид вложил много усилий и средств на реабилитацию сына, возил его в Лестер на физиотерапевтические процедуры, в результате чего самочувствие юноши улучшилось, однако спорт все же пришлось оставить. Теперь перед Мэттом встал выбор, чем он хотел бы заниматься. Окончив школу, он хотел было поступать в Кебриджский университет, но его преподаватель уговорил парня присоединиться к труппе Лондонского Национального молодежного театра. Позже Смит поступил в Университеа Восточной Англии в Норвиче и изучал там литературу и актерское мастерство.

В 2003 году на сцене Национального молодежного театра состоялся актерский дебют Смита, когда он появился в постановке «Убийство в соборе». В 2007 году Мэтт сыграл в театральной версии кинокартины «Среди акул» вместе с Кристианом Слэйтером, а в 2008 – в постановке «То лицо», за которую получил номинацию на премию Лоуренса Оливье за выдающиеся достижения в области театрального искусства. Тогда же ему вручили премию издания Evening Standard «Лучший начинающий актер». Мэтт выступал на сцене вместе с Линдси Дункан, Фелисити Джонс, Ханной Мюррей. Эта роль Смита также неоднократно была отмечена такими изданиями, как Daily Express, The Guardian и The Times.

Параллельно с театром Мэтт Смит участвовал в телевизионных проектах. Его дебютом на телеэкране стала роль Джима Тейлора в телеверсии произведений Филиппа Пулмана «Рубин во мгле» (2004) и «Тень «Полярной звезды» (2007). В 2007 году Смит также снялся в крупном телепроекте BBC «Партийные звери», рассказывающем о том, что творится за кулисами парламента Великобритании.

Мэтт Смит - «Доктор Кто»

В 2008 году, когда актеру исполнилось 26 лет, он стал самым молодым актером, претендующим на главную роль Доктора в популярном британском телесериале в жанре фэнтези «Доктор Кто». После тяжелого трехнедельного отбора Смит получил одобрение продюсеров. Сериал «Доктор Кто», который впервые был запущен с 1963 по 1989 годы, давно стал частью британской культуры и даже занесен в Книгу Гиннеса как самое долгосрочное фантастическое телешоу в мире. Поначалу фанаты сериала были огорчены, что на такую важную роль выбрали молодого, не особо известного актера. Однако после выхода первых серий с участием Мэтта их мнение кардинально поменялось. Актер сразу завоевал огромную популярность. У Доктора в исполнении Мэтта часто присутствовали живость, подвижность и мимика, что привносило в сериал новизну. Он участвовал в съемках сериала до 2013 года, когда объявил о своем уходе из проекта, а вместо него пришел Питер Капальди. За игру в «Докторе Кто» Мэтт Смит получил несколько наград и престижных номинаций. За свой первый эпизод «Одиннадцатый час» он был номинирован на премию National Television Awards в категории «Лучшая игра в драматическом сериале». Следующий сезон принес актеру премию Scream Award в категории «Лучший актер в фантастическом фильме», а также номинацию на телевизионную премию BAFTA в категории «Лучший актер» и вторую номинацию на National Television Awards.

Параллельно с участием в телесериале Мэтт Смит снялся в картинах «Кристофер и ему подобные» (2011), «Берт и Дикки» (2012). Последние фильмы с его участием: «Затерянная река» (2014), «Пациент Зеро» (2016), «Гордость и предубеждение и зомби».

Личная жизнь Мэтта Смита

В 2006 году актер непродолжительное время встречался с коллегой по экранизациям Филиппа Пулмана, Билли Пайпер. В 2009 году у него был роман с бразильской певицей и актрисой Майаной Морой, который также длился всего несколько месяцев. С 2010 года папарацци несколько раз ловили его в объектив в компании британской модели Дэйзи Лоу, о своих отношениях пара объявила только спустя год. В ноябре 2011 года в прессе появилась информация об их расставании. В июне 2014 года Мэтт Смит пришел с Лили Джеймс на Каннский кинофестиваль, после чего поползли слухи об их романе.