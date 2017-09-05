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Постер фильма Джим и Энди: Другой мир
7.7
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7.7

Джим и Энди: Другой мир

, 2017
Jim & Andy: The Great Beyond - The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton
США / документальный / 18+
Постер фильма Джим и Энди: Другой мир
7.7

О фильме

Документальный фильм со съемочной площадки картины«Человек на луне» с Джимом Керри, где он сыграл знаменитого комика Энди Кауфмана.

В ролях

Джим Керри
Джим Керри
Self
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Self
Милош Форман
Милош Форман
Self
Питер Бонерц
Self
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Self
Рональд Мейер
Self - President, Universal Studios
Джордж Шапиро
Self - Andy's Agent
Джадд Херш
Джадд Херш
Self
Кэрол Кейн
Self
Dotan Bonen
Self
Режиссер Крис Смит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 17 ноября 2017
Премьера в мире 5 сентября 2017
Дата выхода
5 сентября 2017 Латвия
5 сентября 2017 Румыния 18
5 сентября 2017 США
Производство Vice Studios
Другие названия
Jim & Andy: The Great Beyond - Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton, Jim, Jim & Andy: The Great Beyond, Jim e Andy, Jim et Andy, Jim i Andy, Jim och Andy, Jim og Andy, Jim und Andy, Jim y Andy, Τζιμ και Άντι, Джим и Энди: Другой мир, ジム＆アンディ, 金與安迪, Jim & Andy: The Great Beyond - The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton, 짐 & 앤디: 더 그레이트 비욘드 - 더 스토리 오브 짐 캐리 & 앤디 코프먼 피처링 어 베리 스페셜, 컨트랙츄얼리 오블리게이티드 멘션 오브 토니 클리프턴

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb

Отзывы о фильме

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