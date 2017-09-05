Jim & Andy: The Great Beyond - Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton, Jim, Jim & Andy: The Great Beyond, Jim e Andy, Jim et Andy, Jim i Andy, Jim och Andy, Jim og Andy, Jim und Andy, Jim y Andy, Τζιμ και Άντι, Джим и Энди: Другой мир, ジム＆アンディ, 金與安迪, Jim & Andy: The Great Beyond - The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton, 짐 & 앤디: 더 그레이트 비욘드 - 더 스토리 오브 짐 캐리 & 앤디 코프먼 피처링 어 베리 스페셜, 컨트랙츄얼리 오블리게이티드 멘션 오브 토니 클리프턴
Рейтинг фильма
7.7
Оцените11 голосов
7.6IMDb
Цитаты
Jim CarreyЯ понял, что можно провалиться в том, что не любишь, так что лучше заниматься тем, что любишь.
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