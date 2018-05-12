451 градус по Фаренгейту, 2018

Экранизация культового романа Рэя Брэдбери. В недалеком будущем измученная гражданской войной Америка предает анафеме большинство печатных изданий, а профессия пожарного, сжигающего книги, становится самой почетной в этом обществе. Главный герой – молодой сержант Гай Монтэг – делает успешную карьеру в пожарном департаменте, но по ночам его не оставляют сны о любимом отце с книгой в руках.
Мир будущего, в котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных-огнеметчиков, а интерес к книгам и их хранение преследуются по закону.
Сержант Гай Монтэг слепо выполняет приказы по уничтожению литературы, но встреча с юной Клариссой заставляет его переосмыслить свою жизнь. Он становится инакомыслящим — отщепенцем в тоталитарном обществе, читающем только комиксы.