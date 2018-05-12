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451 градус по Фаренгейту 451 градус по Фаренгейту
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Fahrenheit 451

451 градус по Фаренгейту, 2018

2018 / США
4.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Экранизация культового романа Рэя Брэдбери. В недалеком будущем измученная гражданской войной Америка предает анафеме большинство печатных изданий, а профессия пожарного, сжигающего книги, становится самой почетной в этом обществе. Главный герой – молодой сержант Гай Монтэг – делает успешную карьеру в пожарном департаменте, но по ночам его не оставляют сны о любимом отце с книгой в руках.

  • В фильме фигурируют две книги Федора Достоевского – “Записки из подполья” и “Преступление и наказание”. Как и главный герой “Записок”, Гай Монтэг также проходит через экзистенциальный кризис.
  • Режиссером картины должен был стать Мел Гибсон, а исполнителем главной роли – Том Круз. Из-за плотного графика и обязательств по другим проектам артистам так и не довелось поучаствовать в создании фильма.
  • На главную роль создатели хотели пригласить Брэда Питта.
  • Примерно на 35 минуте фильма среди горящих книг можно заменить издание с именем Брэдбери на обложке.
  • Майкл Б. Джордан, Лора Хэрриер и Мартин Донован появлялись в киновселенной Marvel.
  • Согласно официальной версии, Брэдбери однажды спросил у начальника пожарной охраны, при какой температуре воспламеняется бумага, и получил ответ “451 градус по Фаренгейту”. Эта фраза настолько понравилась писателю, что он озаглавил ею свое произведение, даже не проверив достоверность фактов.

Мир будущего, в котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных-огнеметчиков, а интерес к книгам и их хранение преследуются по закону.

Сержант Гай Монтэг слепо выполняет приказы по уничтожению литературы, но встреча с юной Клариссой заставляет его переосмыслить свою жизнь. Он становится инакомыслящим — отщепенцем в тоталитарном обществе, читающем только комиксы.

4.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 19 мая 2018
Премьера в мире 12 мая 2018
Возраст 16+
Режиссер
Рамин Бахрани
В ролях
София Бутелла
София Бутелла
Лора Хэрриер
Лора Хэрриер
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Лилли Сингх
Лилли Сингх
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 451 градус по Фаренгейту 3 постера
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Несмотря на все споры вокруг участия фильмов Netflix в программе Каннского кинофестиваля и последующего от них отказа, картина другой онлайн-платформы HBO была заявлена вне конкурса. Речь идёт о новой экранизации одноимённого романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» режиссёра Романа Бахрани с участием таких звёзд, как Майкл Б. Джордан, София Бутелла и Майкл Шеннон. Возможно, проект и способен вызвать отклик у зрителя, однако если рассматривать его в рамках фестиваля, то в…
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саундтрек фильма 451 градус по Фаренгейту
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