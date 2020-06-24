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Даррен Крисс

Darren Criss
Даррен Крисс
Даррен Крисс Darren Criss
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Дата рождения
5 февраля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
173 см
Биография Даррена Крисса

Родился 5 февраля 1987 года. Сан-Франциско, США. 

Фильмография Даррена Крисса
Супермен: Человек завтрашнего дня
Супермен: Человек завтрашнего дня
анимация 2020, США
6.0
Мидуэй
Мидуэй
боевик, военный 2019, США
8.0
Сказание о принцессе Кагуя
Сказание о принцессе Кагуя
анимация, аниме 2013, Япония
8.0
Имоджен
Имоджен
комедия 2012, США
5.0
Лузеры в прямом эфире 3D
Лузеры в прямом эфире 3D
документальный, мюзикл 2011, США
5.0
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Представлен трейлер нового мультфильма о Супермене с Закари Куинто Точная дата премьеры неизвестна. 
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24 июня 2020 14:38
Рецензия Киноафиши на сериал «Голливуд» от Netflix Переписанная история Фабрики грез, которая превратилась в красивую сказку.
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4 мая 2020 12:21
Netflix представил трейлер сериала «Голливуд» с Джимом Парсонсом и Дарреном Криссом Новое шоу «перепишет» историю кинематографа.
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21 апреля 2020 09:58
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