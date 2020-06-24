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Даррен Крисс
Даррен Крисс
Darren Criss
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Даррен Крисс
Darren Criss
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Дата рождения
5 февраля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
173 см
Биография Даррена Крисса
Родился 5 февраля 1987 года. Сан-Франциско, США.
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Фильмография Даррена Крисса
Супермен: Человек завтрашнего дня
анимация
2020, США
6.0
Мидуэй
боевик, военный
2019, США
8.0
Сказание о принцессе Кагуя
анимация, аниме
2013, Япония
8.0
Имоджен
комедия
2012, США
5.0
Лузеры в прямом эфире 3D
документальный, мюзикл
2011, США
5.0
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Представлен трейлер нового мультфильма о Супермене с Закари Куинто
Точная дата премьеры неизвестна.
Написать
24 июня 2020 14:38
Рецензия Киноафиши на сериал «Голливуд» от Netflix
Переписанная история Фабрики грез, которая превратилась в красивую сказку.
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4 мая 2020 12:21
Netflix представил трейлер сериала «Голливуд» с Джимом Парсонсом и Дарреном Криссом
Новое шоу «перепишет» историю кинематографа.
Написать
21 апреля 2020 09:58
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