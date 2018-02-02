«Видоизмененный углерод» — шоу для поклонников научной фантастики и футуристического антуража. Сюжет развивается в далеком будущем, когда человечество смогло одолеть смерть. В этой реальности память и личность людей записываются на внешний носитель. Это устройство может быть интегрировано в задние позвонки шеи, так что богатые граждане способны постоянно менять старые тела на новые и не умирать никогда. Главный герой Такеши Ковач возвращен к жизни в этом странном мире, чтобы выполнить важную задачу.