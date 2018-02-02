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Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Постер к сериалу Видоизмененный углерод
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
16 постеров
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Видоизмененный углерод
Видоизмененный углерод (2018 - 2020) Altered Carbon 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

«Видоизмененный углерод» — шоу для поклонников научной фантастики и футуристического антуража. Сюжет развивается в далеком будущем, когда человечество смогло одолеть смерть. В этой реальности память и личность людей записываются на внешний носитель. Это устройство может быть интегрировано в задние позвонки шеи, так что богатые граждане способны постоянно менять старые тела на новые и не умирать никогда. Главный герой Такеши Ковач возвращен к жизни в этом странном мире, чтобы выполнить важную задачу. 

Видоизмененный углерод - трейлер второго сезона
Видоизмененный углерод
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Лаэта Калогридис
Лаэта Калогридис
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой Laurens Bancroft
Энтони Маки
Энтони Маки Takeshi Kovacs
Юэль Киннаман
Юэль Киннаман Takeshi Kovacs
Кристин Леман
Кристин Леман Miriam Bancroft
Марта Игареда
Марта Игареда Kristin Ortega
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Видоизмененный углерод - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Видоизмененный углерод - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 8 эпизодов
 
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Слушать саундтрек сериала Видоизмененный углерод
Кадры из сериала
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