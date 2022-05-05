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Николай Костер-Вальдау

Nikolaj Coster-Waldau
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау Nikolaj Coster-Waldau
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Дата рождения
27 июля 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Рудкёбинг, Дания
Рост
188 см
Биография Николая Костер-Вальдау

Николай Костер-Вальдау появился на свет 27 июля 1970 года в маленьком датском городе Рудкёбинг, где и прошли ранние годы будущего актера. Будучи подростком, вместе с родителями он переехал в столицу Дании – Копенгаген.

Николай рос активным и спортивным юношей, даже профессионально занимался легкой атлетикой. При этом Костер-Вальдау всегда грезил об актерском ремесле и, по его словам, занятия спортом нужны были ему для того, чтобы уверенно держаться перед камерами. Тем не менее о своих мечтах будущий актер никому не рассказывал.

Получив базовое образование, в 1989 году Николай стал студентом театральной школы в Копенгагене. Еще в студенческие годы ему досталась дебютная роль Лаэрта в постановке «Гамлета» на подмостках театра Бетти Нансен. Первый опыт оказался успешным, и вскоре Николай вошел в актерский состав театра на постоянной основе.

После выпуска из вуза в 1993 году Николай планировал продолжить театральную деятельность, однако спустя год его позвали на пробы в ленту «Ночной сторож», и он сразу получил ведущую роль в проекте. Неожиданно картина с небольшим бюджетом получила высокие оценки критиков и заслужила признания зрителей, а ранее никому неизвестный актер прославился в своей стране. С тех пор продюсеры засыпали Костер-Вальдау предложениями.

На сегодняшний день Николай по праву считается одним из самых популярных датских актеров, получившим известность во всем мире. Наибольшую узнаваемость ему принесло участие в культовом многосерийном проекте «Игра престолов», где он воплотил образ Джейме Ланнистера.

В 1998 году актер связал себя узами брака со своей коллегой и музыкальной исполнительницей Нукакой, которая в прошлом завоевала титул «Мисс Гренландия». Она подарила Николаю двух дочерей, счастливые родители назвали их Филлиппа и Саффина.

Интересные факты о Николае Костер-Вальдау
  • О городе Рудкёбинг, расположенном в Данни, знают не все граждане страны. Однако Николай Костер-Вальдау – не единственный его уроженец, сумевший прославиться. Именно там на свет появился и известный физик XVIII столетия Ханс Эрстед.
  • Близким другом Николая является датский художник Томас Клуге.
  • Помимо своего родного датского языка, Костер-Вальдау свободно говорит по-английски и по-немецки. Но в беседах с журналистами Николай предпочитает говорить на английском языке, поскольку не уверен в своем немецком.
  • До участия в фильме «Ночной сторож» Костер-Вальдау сомневался, что сумеет построить карьеру в киноиндустрии, но успех картины убедил его в обратном.
  • В 2018 году Николай стал номинантом на премию «Эмми» в категории «Лучший актер второго плана» за роль Джейме Ланнистера в многосерийной саге «Игра престолов». Однако победителем стал его партнер по съемочной площадке Питер Динклэйдж.
  • Костер-Вальдау рассказывал, что никогда не позволит своим детям смотреть «Игру престолов» не столько из-за изобилия эротических сцен и жестокости, сколько из-за множества инцестов в сериале.
  • В 2014 Костер-Вальдау стал номинантом на премию «Сатурн» в категории «Лучший актер второго плана» в многосерийном проекте, однако победу получил Аарон Пол за роль Джесси Пинкмана в драматическом сериале «Во все тяжкие».
Фильмография Николая Костер-Вальдау
Борьба со льдом
Борьба со льдом
приключения, драма, исторический 2022, Исландия / Дания
6.0
Вкус жизни
Вкус жизни
драма, мелодрама 2021, Дания / Швеция
6.0
Бесшумный
Бесшумный
боевик, триллер, криминал 2020, США / Канада
6.0
Домино
Домино
триллер, криминал 2019, Дания / Нидерланды / Франция / Италия / Бельгия
4.0
Отель для самоубийц
Отель для самоубийц
детектив, драма 2019, Норвегия / Дания / Германия
5.0
Игра престолов: премьера 8 сезона
Игра престолов: премьера 8 сезона
фэнтези, приключения, драма 2019, США / Великобритания
9.0
Выстрел в пустоту
Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал 2017, США
7.0
Мелкие преступления
Мелкие преступления
криминал, драма, триллер 2017, США / Канада
5.0
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Николай Костер-Вальдау сыграет с Дженнифер Гарнер в мини-сериале «Последнее, что он сказал мне» Зрителей ждет адаптация одноименного романа Лоры Дейв.
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5 мая 2022 13:26
Эксклюзивно для Киноафиши: Николай Костер-Вальдау и Джо Коул говорят о знаменательных ролях и новом фильме на Netflix В рамках пресс-конференции Берлинского кинофестиваля к фильму «Борьба со льдом», который уже в начале марта выйдет на Netflix, ведущие актеры и создатели рассказали Киноафише о трудностях во время съемок, эмоциональных арках героев, а также поделились компонентами, которые для них составляют запоминающиеся роли.
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16 февраля 2022 18:18
Николай Костер-Вальдау отправляется в опасную экспедицию по Гренландии в трейлере фильма «Борьба со льдом» Герою придется переступить через себя, чтобы выжить. 
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14 января 2022 10:24
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24 октября 2018 17:54
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