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Николай Костер-Вальдау 7 фотографий
Николай Костер-Вальдау Nikolaj Coster-Waldau
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Николай Костер-Вальдау

Nikolaj Coster-Waldau

Дата рождения
27 июля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Рудкёбинг, Дания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Биография Николая Костер-Вальдау

Николай Костер-Вальдау появился на свет 27 июля 1970 года в маленьком датском городе Рудкёбинг, где и прошли ранние годы будущего актера. Будучи подростком, вместе с родителями он переехал в столицу Дании – Копенгаген.

Николай рос активным и спортивным юношей, даже профессионально занимался легкой атлетикой. При этом Костер-Вальдау всегда грезил об актерском ремесле и, по его словам, занятия спортом нужны были ему для того, чтобы уверенно держаться перед камерами. Тем не менее о своих мечтах будущий актер никому не рассказывал.

Получив базовое образование, в 1989 году Николай стал студентом театральной школы в Копенгагене. Еще в студенческие годы ему досталась дебютная роль Лаэрта в постановке «Гамлета» на подмостках театра Бетти Нансен. Первый опыт оказался успешным, и вскоре Николай вошел в актерский состав театра на постоянной основе.

После выпуска из вуза в 1993 году Николай планировал продолжить театральную деятельность, однако спустя год его позвали на пробы в ленту «Ночной сторож», и он сразу получил ведущую роль в проекте. Неожиданно картина с небольшим бюджетом получила высокие оценки критиков и заслужила признания зрителей, а ранее никому неизвестный актер прославился в своей стране. С тех пор продюсеры засыпали Костер-Вальдау предложениями.

На сегодняшний день Николай по праву считается одним из самых популярных датских актеров, получившим известность во всем мире. Наибольшую узнаваемость ему принесло участие в культовом многосерийном проекте «Игра престолов», где он воплотил образ Джейме Ланнистера.

В 1998 году актер связал себя узами брака со своей коллегой и музыкальной исполнительницей Нукакой, которая в прошлом завоевала титул «Мисс Гренландия». Она подарила Николаю двух дочерей, счастливые родители назвали их Филлиппа и Саффина.

Популярные фильмы

Игра престолов 9.0
Игра престолов (2011)
Охотники за головами 7.7
Охотники за головами (2011)
Царство небесное 7.7
Царство небесное (2005)

Фильмография Николая Костер-Вальдау

Король и завоеватель 5.7
Король и завоеватель
драма, исторический 2025, Великобритания
Последнее, что он сказал мне 6.3
Последнее, что он сказал мне
драма, триллер, детектив 2023, США
Он — это пуля 6.9
Он — это пуля God Is a Bullet
боевик, криминал, драма 2023, США
Смотреть трейлер Рецензия
Ночной сторож: Демоны передаются по наследству 6.1
Ночной сторож: Демоны передаются по наследству Nattevagten - Dæmoner går i arv
ужасы, детектив, триллер 2023, Дания
Смотреть трейлер
Борьба со льдом 6.6
Борьба со льдом Against the Ice
приключения, драма, исторический 2022, Исландия / Дания
Смотреть трейлер
Вкус жизни 6.3
Вкус жизни Smagen af sult
драма, мелодрама 2021, Дания / Швеция
Смотреть трейлер Рецензия
Бесшумный 6.3
Бесшумный The Silencing
боевик, триллер, криминал 2020, США / Канада
Домино 4.3
Домино Domino
триллер, криминал 2019, Дания / Нидерланды / Франция / Италия / Бельгия
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Интересные факты о Николае Костер-Вальдау

  • О городе Рудкёбинг, расположенном в Данни, знают не все граждане страны. Однако Николай Костер-Вальдау – не единственный его уроженец, сумевший прославиться. Именно там на свет появился и известный физик XVIII столетия Ханс Эрстед.
  • Близким другом Николая является датский художник Томас Клуге.
  • Помимо своего родного датского языка, Костер-Вальдау свободно говорит по-английски и по-немецки. Но в беседах с журналистами Николай предпочитает говорить на английском языке, поскольку не уверен в своем немецком.
  • До участия в фильме «Ночной сторож» Костер-Вальдау сомневался, что сумеет построить карьеру в киноиндустрии, но успех картины убедил его в обратном.
  • В 2018 году Николай стал номинантом на премию «Эмми» в категории «Лучший актер второго плана» за роль Джейме Ланнистера в многосерийной саге «Игра престолов». Однако победителем стал его партнер по съемочной площадке Питер Динклэйдж.
  • Костер-Вальдау рассказывал, что никогда не позволит своим детям смотреть «Игру престолов» не столько из-за изобилия эротических сцен и жестокости, сколько из-за множества инцестов в сериале.
  • В 2014 Костер-Вальдау стал номинантом на премию «Сатурн» в категории «Лучший актер второго плана» в многосерийном проекте, однако победу получил Аарон Пол за роль Джесси Пинкмана в драматическом сериале «Во все тяжкие».

Фотографии Николая Костер-Вальдау

Николай Костер-Вальдау Николай Костер-Вальдау Николай Костер-Вальдау Николай Костер-Вальдау Николай Костер-Вальдау Николай Костер-Вальдау
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