Николай Костер-Вальдау появился на свет 27 июля 1970 года в маленьком датском городе Рудкёбинг, где и прошли ранние годы будущего актера. Будучи подростком, вместе с родителями он переехал в столицу Дании – Копенгаген.

Николай рос активным и спортивным юношей, даже профессионально занимался легкой атлетикой. При этом Костер-Вальдау всегда грезил об актерском ремесле и, по его словам, занятия спортом нужны были ему для того, чтобы уверенно держаться перед камерами. Тем не менее о своих мечтах будущий актер никому не рассказывал.

Получив базовое образование, в 1989 году Николай стал студентом театральной школы в Копенгагене. Еще в студенческие годы ему досталась дебютная роль Лаэрта в постановке «Гамлета» на подмостках театра Бетти Нансен. Первый опыт оказался успешным, и вскоре Николай вошел в актерский состав театра на постоянной основе.

После выпуска из вуза в 1993 году Николай планировал продолжить театральную деятельность, однако спустя год его позвали на пробы в ленту «Ночной сторож», и он сразу получил ведущую роль в проекте. Неожиданно картина с небольшим бюджетом получила высокие оценки критиков и заслужила признания зрителей, а ранее никому неизвестный актер прославился в своей стране. С тех пор продюсеры засыпали Костер-Вальдау предложениями.

На сегодняшний день Николай по праву считается одним из самых популярных датских актеров, получившим известность во всем мире. Наибольшую узнаваемость ему принесло участие в культовом многосерийном проекте «Игра престолов», где он воплотил образ Джейме Ланнистера.

В 1998 году актер связал себя узами брака со своей коллегой и музыкальной исполнительницей Нукакой, которая в прошлом завоевала титул «Мисс Гренландия». Она подарила Николаю двух дочерей, счастливые родители назвали их Филлиппа и Саффина.