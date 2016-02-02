Интересные факты

Как и другой известный проект Райана Мерфи «Американская история ужасов», телесериал построен по принципу антологии, где каждый сезон представляет собой самостоятельное произведение.

В основу первого сезона, выдержанного в жанре судебной драмы, легло скандальное дело бейсболиста О. Джея Симпсона. Вторая часть посвящена убийству дизайнера Джанни Версаче, совершенному Эндрю Кьюнененом. Отличительной чертой сезона стал взгляд на кровавые события 1997 года с точки зрения самого преступника. Третья рассказывает о секс-скандале Клинтона-Левински.

Выход «Убийства Джанни Версаче» сопровождался скандалом. Семья покойного дизайнера опровергла тот факт, что перед смертью Версаче болел ВИЧ, а отображенная на экране личная жизнь основана на сплетнях и спекуляциях.

При подготовке Пенелопа Крус консультировалась с Донателлой Версаче. Несмотря на официальные протесты именитой семьи, сестра покойного модельера признала, что испанская актриса — идеальный кандидат на роль, а также принесла ей на премьеру цветы.

Роль Антонио Д’Амико исполнил всемирно известный певец Рики Мартин. Это первое крупное появление латиноамериканского поп-исполнителя на экране, прежде ограничивавшегося лишь эпизодами. При подготовке Мартин общался с Д’Амико лично, однако детали беседы нигде не разглашаются.

Как и Антонио Д’Амико, сыгравший его Рики Мартин является открытым гомосексуалом.

Изначально предполагалось, что третий сезон будет посвящен трагическим последствиям урагана Катрина, произошедшего в августе 2005 года.

«Американская история преступлений» — первое крупное появление Джона Траволты на телевидении с 70-х. Актер не только исполнил роль поверенного Роберта Шапиро, но и выступил в качестве сопродюсера.

В 2007 году вышла скандальная книга «Если бы я сделал это», в которой О. Джей Симпсон под псевдонимом Пабло Фенхвес предложил гипотетическую версию убийства.

Практически все актеры первого сезона пообщались с очевидцами и участниками громкого процесса. Кортни Б. Вэнс прежде встречался с Джонни Кокраном, а затем и с его вдовой, Сара Полсон подружилась с Маршей Кларк, тогда как Дэвид Швиммер консультировался с бывшей женой Роберта Кардашьяна по телефону. Однако исполнитель роли одиозного бейсболиста Кьюба Гудинг — младший от встречи с прототипом отказался.