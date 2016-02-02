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Постер к сериалу Американская история преступлений
Постер к сериалу Американская история преступлений
Постер к сериалу Американская история преступлений
Постер к сериалу Американская история преступлений
Постер к сериалу Американская история преступлений
Постер к сериалу Американская история преступлений
Постер к сериалу Американская история преступлений
Постер к сериалу Американская история преступлений
Постер к сериалу Американская история преступлений
Постер к сериалу Американская история преступлений
Постер к сериалу Американская история преступлений
Постер к сериалу Американская история преступлений
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
12 постеров
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Американская история преступлений
Американская история преступлений (2016 - …) American Crime Story 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал FX
Продолжительность 21 час 45 минут
О чем сериал

Сериал «Американская история преступлений» — красочная антология криминальных дел, всколыхнувших в недавнем прошлом не только США, но и весь мир. Каждый сезон — самостоятельная история, в которой замешаны звезды спорта, шоу-бизнеса и политики. Скрупулезная полицейская работа, судебные разбирательства, шумиха в СМИ — все эти стороны найдут отражение в эффектном шоу. Многие из этих имен до сих пор на слуху, в том числе и в России. 

Американская история преступлений - второй трейлер третьего сезона
Американская история преступлений
второй трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Скотт Александер
Ларри Карацевски
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус Donatella Versace
Джон Траволта
Джон Траволта Robert Shapiro
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн President Bill Clinton
Дэвид Швиммер
Дэвид Швиммер Robert Kardashian
Натан Лэйн
Натан Лэйн F. Lee Bailey
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Американская история преступлений - Народ против О. Дж. Симпсона / The People v. O.J. Simpson Народ против О. Дж. Симпсона / The People v. O.J. Simpson
2016, 10 эпизодов
 
Американская история преступлений - Убийство Джанни Версаче / The Assassination of Gianni Versace Убийство Джанни Версаче / The Assassination of Gianni Versace
2018, 9 эпизодов
 
Американская история преступлений - Импичмент / Impeachment Импичмент / Impeachment
2021, 10 эпизодов
 
Studio 54
TBA,
 
Новости о сериале
Карикатура о политическом скандале: обзор на «Импичмент: Американская история преступлений» Райана Мерфи
Карикатура о политическом скандале: обзор на «Импичмент: Американская история преступлений» Райана Мерфи
Кадры из сериала
Интересные факты

Как и другой известный проект Райана Мерфи «Американская история ужасов», телесериал построен по принципу антологии, где каждый сезон представляет собой самостоятельное произведение.

В основу первого сезона, выдержанного в жанре судебной драмы, легло скандальное дело бейсболиста О. Джея Симпсона. Вторая часть посвящена убийству дизайнера Джанни Версаче, совершенному Эндрю Кьюнененом. Отличительной чертой сезона стал взгляд на кровавые события 1997 года с точки зрения самого преступника. Третья рассказывает о секс-скандале Клинтона-Левински.

Выход «Убийства Джанни Версаче» сопровождался скандалом. Семья покойного дизайнера опровергла тот факт, что перед смертью Версаче болел ВИЧ, а отображенная на экране личная жизнь основана на сплетнях и спекуляциях.

При подготовке Пенелопа Крус консультировалась с Донателлой Версаче. Несмотря на официальные протесты именитой семьи, сестра покойного модельера признала, что испанская актриса — идеальный кандидат на роль, а также принесла ей на премьеру цветы.

Роль Антонио Д’Амико исполнил всемирно известный певец Рики Мартин. Это первое крупное появление латиноамериканского поп-исполнителя на экране, прежде ограничивавшегося лишь эпизодами. При подготовке Мартин общался с Д’Амико лично, однако детали беседы нигде не разглашаются.

Как и Антонио Д’Амико, сыгравший его Рики Мартин является открытым гомосексуалом.

Изначально предполагалось, что третий сезон будет посвящен трагическим последствиям урагана Катрина, произошедшего в августе 2005 года.

«Американская история преступлений» — первое крупное появление Джона Траволты на телевидении с 70-х. Актер не только исполнил роль поверенного Роберта Шапиро, но и выступил в качестве сопродюсера.

В 2007 году вышла скандальная книга «Если бы я сделал это», в которой О. Джей Симпсон под псевдонимом Пабло Фенхвес предложил гипотетическую версию убийства.

Практически все актеры первого сезона пообщались с очевидцами и участниками громкого процесса. Кортни Б. Вэнс прежде встречался с Джонни Кокраном, а затем и с его вдовой, Сара Полсон подружилась с Маршей Кларк, тогда как Дэвид Швиммер консультировался с бывшей женой Роберта Кардашьяна по телефону. Однако исполнитель роли одиозного бейсболиста Кьюба Гудинг — младший от встречи с прототипом отказался.

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