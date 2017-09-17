Каждая серия представляет собой отдельную историю со своими мирами и персонажами. В этих измерениях возможно всё. Здесь есть телепаты, работающие на благо правительства и отслеживающие террористов. Туристическое агентство, способное отправить пассажиров в самые отдалённые уголки Вселенной и даже показать им давно исчезнувшие звёзды.
Город, в котором все всегда счастливы и довольны своей жизнью. Квантовые роботы, не отличимые от людей. Первая женщина-президент США, которая открывает охоту на ведьм. Злобные инопланетяне, подменившие на двойников большую часть человечества, и много чего ещё. Вам выбирать в каком мире, придуманном Диком, вы хотите оказаться сегодня.