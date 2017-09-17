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Постер сериала Электрические сны Филипа К. Дика
Постер сериала Электрические сны Филипа К. Дика
Постер сериала Электрические сны Филипа К. Дика
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
Киноафиша Сериалы Электрические сны Филипа К. Дика

Электрические сны Филипа К. Дика (2017 - 2018)

Philip K. Dick's Electric Dreams 18+
Год выпуска 2017
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Каждая серия представляет собой отдельную историю со своими мирами и персонажами. В этих измерениях возможно всё. Здесь есть телепаты, работающие на благо правительства и отслеживающие террористов. Туристическое агентство, способное отправить пассажиров в самые отдалённые уголки Вселенной и даже показать им давно исчезнувшие звёзды.
Город, в котором все всегда счастливы и довольны своей жизнью. Квантовые роботы, не отличимые от людей. Первая женщина-президент США, которая открывает охоту на ведьм. Злобные инопланетяне, подменившие на двойников большую часть человечества, и много чего ещё. Вам выбирать в каком мире, придуманном Диком, вы хотите оказаться сегодня.
 

Автор идеи
Рональд Д. Мур
Рональд Д. Мур
В ролях
В ролях
Мануель Морон
Маноло Соло
Маноло Соло
Пако Леон
Пако Леон
Серджо Кастелланос
Пако Тоус
Пако Тоус
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Сезоны
Электрические сны Филипа К. Дика - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
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