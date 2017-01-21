Город призраков, 2017

Ракка жила обычной жизнью других сирийских городов. Но потом в стране началась гражданская война против правительства Башара Асада, и в 2014 году в город торжественно вошли лихие люди с черным флагом — войска Исламского государства, для которого Ракка стала неофициальной столицей. Несколько местных активистов решили, что со злом надо как-то бороться — например, рассказать о нем миру. Вскоре видеоролики тщательно законспирированной группы «Ракку истребляют в тишине» стали привлекать внимание западных газет и телеканалов — а на участников этой группы началась охота.

Режиссера Мэттью Хайнемана вообще интересует поведение людей на пределе риска: в своем предыдущем фильме «Земля картелей» он бегал от пуль наркодельцов по трущобам Северной Мексики и снимал народные патрули, пытающиеся не пускать иммигрантов в США; в «Городе призраков» он рассказывает о тех, кто включает камеру на телефоне, зная, что за это его в любой момент могут убить. Это история про гражданских журналистов — в самом полном и жутком смысле слова «гражданский» — тем более впечатляющая и трагическая, что единственное, чем этим журналистам может ответить аудитория, — это почетная грамота.