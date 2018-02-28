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Постер к сериалу Призрачная башня
Постер к сериалу Призрачная башня
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
2 постера
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
Киноафиша Сериалы Призрачная башня
Призрачная башня (2018 - 2018) The Looming Tower 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

События в американском мини-сериале «Призрачная башня» разворачиваются вокруг агентов ФБР и ЦРУ, которые приняли решение работать вместе. Им необходимо оказать сопротивление стремительно растущей угрозе террористических атак со стороны Усамы бен Ладена и объединения «Аль-Каида». Но представителям ведомств не удается прийти к взаимопониманию. Они начинают конкурировать друг с другом, что в результате имеет пагубные последствия – трагическое событие, случившееся 11 сентября, и военный конфликт в Ираке.

Призрачная башня - дублированный трейлер
Призрачная башня
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэн Футтерман
Дэн Футтерман
Алекс Гибни
Алекс Гибни
Лоуренс Райт
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард Martin Schmidt
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс John O'Neil
Тахар Рахим
Тахар Рахим Ali Soufan
Майкл Стулбарг
Майкл Стулбарг Richard Clarke
Билл Кэмп
Билл Кэмп Robert Chesney
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Призрачная башня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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