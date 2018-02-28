События в американском мини-сериале «Призрачная башня» разворачиваются вокруг агентов ФБР и ЦРУ, которые приняли решение работать вместе. Им необходимо оказать сопротивление стремительно растущей угрозе террористических атак со стороны Усамы бен Ладена и объединения «Аль-Каида». Но представителям ведомств не удается прийти к взаимопониманию. Они начинают конкурировать друг с другом, что в результате имеет пагубные последствия – трагическое событие, случившееся 11 сентября, и военный конфликт в Ираке.