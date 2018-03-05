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Лори Меткаф
Лори Меткаф
Laurie Metcalf
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Лори Меткаф
Laurie Metcalf
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Дата рождения
16 июня 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Карбондейл, Иллинойс, США
Рост
169 см
Биография Лори Меткаф
Родилась 16 июня 1955 года. Карбондейл, Иллинойс, США.
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Фильмография Лори Меткаф
Леди Бёрд
комедия
2017, США
7.0
В гости к Робинсонам
приключения, анимация, семейный, фантастика, комедия
2007, США
6.0
Крутая Джорджия
мелодрама, драма, комедия
2007, США
7.0
История игрушек
анимация, приключения, семейный
1995, США
8.0
Опасная женщина
драма, мелодрама
1993, США
5.0
Внутреннее расследование
драма, криминал, триллер
1990, США
7.0
Вдали от дома
драма, криминал, боевик
1988, США
5.0
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