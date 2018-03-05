Встречаем новичков: 8 звезд, получивших свою первую номинацию на «Оскар» в 2018 году

«Оскар» 2018 насчитывает чуть ли не рекордное количество представителей Голливуда, которые в этом году получили первую в карьере номинацию на самую престижную кинопремию мира. От Марго