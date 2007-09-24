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Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Постер сериала Теория большого взрыва
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
37 постеров
Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва

Теория большого взрыва (2007 - 2019)

The Big Bang Theory 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 12 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 139 часов 30 минут

О чем сериал

«Теория большого взрыва» – это популярный американский ситком, в центре сюжета которого находятся четверо парней, ведущих научную деятельность, или попросту «ботанов». Физик Леонард, гений Шелдон, инженер Говард и астрофизик Радж. Днем они работают в институте и проводят исследования, а вечерами играют в настольные игры, спорят о супергероях, коллекционируют комиксы и ждут новые фильмы вселенной «Звездных войн». Несмотря на общие интересы, герои не похожи друг на друга, но их также объединяют сложности в личной жизни. Однажды у них все-таки появляются девушки, и то, как взрослые «ботаны» выстраивают личную жизнь, при этом не забывая о научной карьере, и есть основа сериала, в котором полно комичных ситуаций.

Теория большого взрыва - трейлер двенадцатого сезона
Теория большого взрыва  трейлер двенадцатого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Чак Лорри
Чак Лорри
Билл Прэди
Билл Прэди
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джонни Галэки
Джонни Галэки Leonard Leakey Hofstadter
Джим Парсонс
Джим Парсонс Sheldon Lee Cooper
Кейли Куоко
Кейли Куоко Penny
Саймон Хелберг
Саймон Хелберг Howard Joel Wolowitz
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

8.3
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb
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Сезоны
Теория большого взрыва - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 17 эпизодов
 
Теория большого взрыва - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 23 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 23 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2012, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2013, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2014, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2015, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2016, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2017, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2018, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
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саундтрек сериал Теория большого взрыва
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