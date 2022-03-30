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Майкл Стулбарг

Michael Stuhlbarg
Майкл Стулбарг
Майкл Стулбарг Michael Stuhlbarg
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Дата рождения
5 июля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Лонг-Бич, Калифорния, США
Рост
173 см
Биография Майкла Стулбарга

Майкл Стулбарг появился на свет 5 июля 1968 года в Лонг-Бич, расположенном в американском штате Калифорния. Родители актера – Сьюзан и Морт Стулбарг – были филантропами и воспитывали сына в духе реформистского иудаизма. Известно, что Майкл обучался сценическому мастерству в Джульярдской школе, а после посещал Национальный театр молодежи Великобритании. Кроме того, Майкл учился в учебных заведениях Лондона и Лос-Анджелеса. Частные уроки Стулбаргу давал легендарный французский актер-мим Марсель Марсо.

Получив высшее образование, Майкл стал совершенствовать приобретенные навыки на театральных подмостках. Стулбарг нравился режиссерам и быстро получил востребованность – его часто начали приглашать в разные спектакли. В 1996 году он принял участие в «Старых злых песнях», а через два года сыграл в «Долгом дне в ночи».

На большом экране Майкл дебютировал в 1998 году. Зрители во всем мире запомнили его по таким популярным проектам, как «Закон и порядок» и «Дурнушка Бетти». На первых порах молодому актеру доставались роли второго плана, однако и в них он мог ярко проявить свое актерское дарование. В 2009 году Майкл впервые сыграл ключевую роль в комедийной ленте «Серьезный человек», снятой братьями Коэн.

Актер предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Известно только, что в 2013 году его супругой стала Май-Лин Лофгрен.

Интересные факты о Майкле Стулбарге
  • В 2005 году Майкл стал номинантом на престижную театральную премию Tony Award за роль в постановке «Человек-подушка».
  • Актер принимал участие в семи картинах, номинированных на премию «Оскар», а также сотрудничал с семью режиссерами, которые выиграли эту награду в номинации «Лучший режиссер».
  • Актер имеет русские, венгерские, английские и немецкие корни.
  • Майкл рассказывал, что он понятия не имел о существовании книги Андре Асимана «Зови меня своим именем», когда он получил роль в адаптации Луки Гуаданьино, и тем более не знал об огромном количестве ее фанатов. Во время съемок Стулбарг даже не подозревал, что фильм станет культовым.
Фильмография Майкла Стулбарга
Ширли
Ширли
триллер, драма, биография 2020, США
5.0
Секретное досье
Секретное досье
драма, исторический, биография 2017, США
6.0
Форма воды
Форма воды
военный, мистика 2017, США
7.0
Доктор Стрэндж
Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения 2016, США
8.0
Опасная игра Слоун
Опасная игра Слоун
драма 2016, США
7.0
Прибытие
Прибытие
фантастика 2016, США
7.0
Стив Джобс
Стив Джобс
биография, драма 2015, США
6.0
Жертвуя пешкой
Жертвуя пешкой
биография, драма 2015, США
7.0
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