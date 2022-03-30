Майкл Стулбарг появился на свет 5 июля 1968 года в Лонг-Бич, расположенном в американском штате Калифорния. Родители актера – Сьюзан и Морт Стулбарг – были филантропами и воспитывали сына в духе реформистского иудаизма. Известно, что Майкл обучался сценическому мастерству в Джульярдской школе, а после посещал Национальный театр молодежи Великобритании. Кроме того, Майкл учился в учебных заведениях Лондона и Лос-Анджелеса. Частные уроки Стулбаргу давал легендарный французский актер-мим Марсель Марсо.

Получив высшее образование, Майкл стал совершенствовать приобретенные навыки на театральных подмостках. Стулбарг нравился режиссерам и быстро получил востребованность – его часто начали приглашать в разные спектакли. В 1996 году он принял участие в «Старых злых песнях», а через два года сыграл в «Долгом дне в ночи».

На большом экране Майкл дебютировал в 1998 году. Зрители во всем мире запомнили его по таким популярным проектам, как «Закон и порядок» и «Дурнушка Бетти». На первых порах молодому актеру доставались роли второго плана, однако и в них он мог ярко проявить свое актерское дарование. В 2009 году Майкл впервые сыграл ключевую роль в комедийной ленте «Серьезный человек», снятой братьями Коэн.

Актер предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Известно только, что в 2013 году его супругой стала Май-Лин Лофгрен.