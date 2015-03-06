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Постер сериала Несгибаемая Кимми Шмидт
Постер сериала Несгибаемая Кимми Шмидт
Постер сериала Несгибаемая Кимми Шмидт
Постер сериала Несгибаемая Кимми Шмидт
Постер сериала Несгибаемая Кимми Шмидт
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Несгибаемая Кимми Шмидт

Несгибаемая Кимми Шмидт (2015 - 2019)

Unbreakable Kimmy Schmidt 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 21 час 15 минут

О чем сериал

Женщина сбегает из культа поклонения концу света и начинает новую жизнь в Нью-Йорке.

Несгибаемая Кимми Шмидт - трейлер четвертого сезона
Несгибаемая Кимми Шмидт  трейлер четвертого сезона
В ролях
В ролях
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Джейн Краковски
Джейн Краковски
Эми Седарис
Эми Седарис
Питер Ригерт
Питер Ригерт
Кэрол Кейн
Элли Кемпер
Элли Кемпер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Несгибаемая Кимми Шмидт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Несгибаемая Кимми Шмидт - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
Несгибаемая Кимми Шмидт - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 13 эпизодов
 
Несгибаемая Кимми Шмидт - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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