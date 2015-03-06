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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
5 постеров
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Несгибаемая Кимми Шмидт
Несгибаемая Кимми Шмидт (2015 - 2019)
Unbreakable Kimmy Schmidt
18+
комедия
Год выпуска
2015
Страна
США
Всего сезонов
4 сезона
Эпизод длится
25 минут
Стрим-сервис
Netflix
Продолжительность сериала
21 час 15 минут
О чем сериал
Женщина сбегает из культа поклонения концу света и начинает новую жизнь в Нью-Йорке.
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Несгибаемая Кимми Шмидт
трейлер четвертого сезона
трейлер четвертого сезона
В ролях
В ролях
Джон Хэмм
Джейн Краковски
Эми Седарис
Питер Ригерт
Кэрол Кейн
Элли Кемпер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2015,
13 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2016,
13 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2017,
13 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2018,
12 эпизодов
Отзывы о сериале
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