Джессика Бил - американская актриса, модель и певица, родилась 3 марта 1982 года в Или (штат Миннесота, США). Ее отец Джонатан Бил был предпринимателем, а мать Кимберли Конро -известной целительницей. У Джессики есть младший брат Джастин. У семьи Бил есть немецкие, французские и английские корни. Семья Бил часто переезжала: они жили в Техасе, Коннектикуте, Вудсток и Иллинойсе и, в конце концов, осели в городе Боулдер (штат Колорадо). В детстве Джессика была профессиональной футболисткой, а также занималась гимнастикой.

Изначально Джессика обучалась пению и даже участвовала в нескольких городских музыкальных проектах, исполняя главные роли в таких мюзиклах, как «Энни», Красавица и чудовище» и «Звуки музыки». В 12 лет Бил приняла участие в конференции Международной Ассоциации моделей и талантов, где ее заметило и предложило сотрудничество одно модельное агентство. С тех пор Джессика работала моделью для печатной рекламы и стала сниматься в рекламных роликах. Параллельно со съемками для телевидения Джессика исполнила одну из главных ролей в малобюджетном мюзикле «Это цифровой мир», который так и не вышел на экраны.

Роли Джессики Бил

После множества неудачных кинопроб в 14 лет Джессика Бил была приглашена на роль старшей дочери в драме «Седьмое небо». Сериал планировался к показу на телеканале «FOX», однако вышел в 1996 году в телевизионной сети «Warner Brothers», продолжался одиннадцать лет, стал самой длинной семейной драмой в истории телевидения и получил самые высокие рейтинги на канале.

Джессика совмещала съемки в «Седьмом небе» с участием в кинофильмах. Впервые Бил появилась на широких экранах в роли бунтарки-гота Кейси Джэксон, внучки Питера Фонды, в получившей неоднозначные отзывы драме «Золото Ули» (1997). Эта роль принесла актрисе премию Young Artist Award. В 1998 Бил сыграла девушку Джонатана Тейлора Томаса в фильме «Я буду дома к Рождеству». В 2000 году после того, как Джессика провалила пробы на роль в ленте «Красота по-американски», она снялась полуобнажённой для обложки журнала «Gear», чем шокировала своих фанатов и продюсеров «Седьмого неба», однако последние не разорвали с ней контракт. Спустя много лет Джессика Бил сожалела о своем решении сняться для журнала, но посчитала это полезным жизненным опытом.

В 2001 году Джессика исполнила роль возлюбленной героя Фредди Принца-младшего в фильме «Летние игры». В 2002 году актриса появилась в роли раскованной студентки колледжа в ленте «Правила секса», экранизации одноименно романа Брета Истона Эллиса. Годом позже актриса сыграла главную роль в триллере «Техасская резня бензопилой» (2003). Несмотря на нелестные отзывы кинокритиков, этот фильм стал весьма успешным, собрав в мировом прокате 107 миллионов долларов при бюджете 9,5 миллионов долларов. В этом же году актриса начала съемки в третьем сиквеле популярного ужастика «Блэйд 3: Троица». После завершения работы над проектом Джессика отправилась в Австралию, где приняла участие в съемках кинофильма «Стелс» (2005). В этом же году Бил сыграла Эллен Кишмор в романтической комедии «Элизабеттаун» и исполнила эпизодическую роль в независимом кино «Лондон».

Настоящий прорыв в актерской карьере Джессики состоялся в 2006 году, когда она сыграла герцогиню в драме «Иллюзионист», над которой работала совместно с Эдвардом Нортоном и Полом Джаматти. За эту роль Бил получила две премии. В этом же году актриса исполнила роль ветерана иранской войны в картине «Дом храбрых». Это драма о солдатах, которые пытаются найти свое место в обществе после нескольких лет лишений. В 2007 Джессика сыграла стриптизершу в фильме «Окись», а в 2008 снялась в экранизации пьесы Ноэля Коварда «Легкое поведение». К этому фильму актриса также исполнила саундтреки «Mad About the Boy» и «When the Going Gets Tough». В 2008 году актриса сыграла в политической сатире «Пригвожденная» вместе с Джейком Джилленхолом. Последние фильмы с ее участием – «Ловушка» Энди Годдарда (2016) и «Дьявол и глубокое синее море» Билла Перпла (2016).

Личная жизнь Джессики Бил

До 2006 года Джессика встречалась с коллегой по съемочной площадке фильмов «Лондон» и «Сотовый» Крисом Эвансом. Затем у Бил был роман с Адамом ЛаВоргном, который также играл в сериале «Седьмое небо». Джессика также встречалась с Дереком Джеттером, звездой команды «New York Yankees».

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

С 2007 года актриса состоит в отношениях с известным американским поп-исполнителем и актером Джастином Тимберлейком. В 2012 пара сыграла свадьбу, а после регистрации брака актриса приписала к своей фамилии фамилию супруга (Джессика Бил-Тимберлейк), что несвойственно для представителей шоу-бизнеса и киноиндустрии. Вместе со своим супругом Джессика проживает в Лос-Анджелесе, который давно является для обоих постоянным местом работы. У пары есть сын – Сайлас Рендалл, который родился 10 апреля 2015. Первый снимок младенца Джессика выложила в Instagram, а не стала продавать таблоидам.