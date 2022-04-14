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Джессика Бил

Jessica Biel
Джессика Бил
Джессика Бил Jessica Biel
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Дата рождения
3 марта 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Крис Эванс
Крис Эванс
были в отношениях с 2003 по 2006 Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
в браке с 2012 г
Биография Джессики Бил

Джессика Бил - американская актриса, модель и певица, родилась 3 марта 1982 года в Или (штат Миннесота, США). Ее отец Джонатан Бил был предпринимателем, а мать Кимберли Конро -известной целительницей. У Джессики есть младший брат Джастин. У семьи Бил есть немецкие, французские и английские корни. Семья Бил часто переезжала: они жили в Техасе, Коннектикуте, Вудсток и Иллинойсе и, в конце концов, осели в городе Боулдер (штат Колорадо). В детстве Джессика была профессиональной футболисткой, а также занималась гимнастикой.

Изначально Джессика обучалась пению и даже участвовала в нескольких городских музыкальных проектах, исполняя главные роли в таких мюзиклах, как «Энни», Красавица и чудовище» и «Звуки музыки». В 12 лет Бил приняла участие в конференции Международной Ассоциации моделей и талантов, где ее заметило и предложило сотрудничество одно модельное агентство. С тех пор Джессика работала моделью для печатной рекламы и стала сниматься в рекламных роликах. Параллельно со съемками для телевидения Джессика исполнила одну из главных ролей в малобюджетном мюзикле «Это цифровой мир», который так и не вышел на экраны.

Роли Джессики Бил

После множества неудачных кинопроб в 14 лет Джессика Бил была приглашена на роль старшей дочери в драме «Седьмое небо». Сериал планировался к показу на телеканале «FOX», однако вышел в 1996 году в телевизионной сети «Warner Brothers», продолжался одиннадцать лет, стал самой длинной семейной драмой в истории телевидения и получил самые высокие рейтинги на канале.

Джессика совмещала съемки в «Седьмом небе» с участием в кинофильмах. Впервые Бил появилась на широких экранах в роли бунтарки-гота Кейси Джэксон, внучки Питера Фонды, в получившей неоднозначные отзывы драме «Золото Ули» (1997). Эта роль принесла актрисе премию Young Artist Award. В 1998 Бил сыграла девушку Джонатана Тейлора Томаса в фильме «Я буду дома к Рождеству». В 2000 году после того, как Джессика провалила пробы на роль в ленте «Красота по-американски», она снялась полуобнажённой для обложки журнала «Gear», чем шокировала своих фанатов и продюсеров «Седьмого неба», однако последние не разорвали с ней контракт. Спустя много лет Джессика Бил сожалела о своем решении сняться для журнала, но посчитала это полезным жизненным опытом.

В 2001 году Джессика исполнила роль возлюбленной героя Фредди Принца-младшего в фильме «Летние игры». В 2002 году актриса появилась в роли раскованной студентки колледжа в ленте «Правила секса», экранизации одноименно романа Брета Истона Эллиса. Годом позже актриса сыграла главную роль в триллере «Техасская резня бензопилой» (2003). Несмотря на нелестные отзывы кинокритиков, этот фильм стал весьма успешным, собрав в мировом прокате 107 миллионов долларов при бюджете 9,5 миллионов долларов. В этом же году актриса начала  съемки в третьем сиквеле популярного ужастика «Блэйд 3: Троица». После завершения работы над проектом Джессика отправилась в Австралию, где приняла участие в съемках кинофильма «Стелс» (2005). В этом же году Бил сыграла Эллен Кишмор в романтической комедии «Элизабеттаун» и исполнила эпизодическую роль в независимом кино «Лондон».

Настоящий прорыв в актерской карьере Джессики состоялся в 2006 году, когда она сыграла герцогиню в драме «Иллюзионист», над которой работала совместно с Эдвардом Нортоном и Полом Джаматти. За эту роль Бил получила две премии. В этом же году актриса исполнила роль ветерана иранской войны в картине «Дом храбрых». Это драма о солдатах, которые пытаются найти свое место в обществе после нескольких лет лишений. В 2007 Джессика сыграла стриптизершу в фильме «Окись», а в 2008 снялась в экранизации пьесы Ноэля Коварда «Легкое поведение». К этому фильму актриса также исполнила саундтреки «Mad About the Boy» и «When the Going Gets Tough». В 2008 году актриса сыграла в политической сатире «Пригвожденная» вместе с Джейком Джилленхолом. Последние фильмы с ее участием – «Ловушка» Энди Годдарда (2016) и «Дьявол и глубокое синее море» Билла Перпла (2016).

Личная жизнь Джессики Бил

До 2006 года Джессика встречалась с коллегой по съемочной площадке фильмов «Лондон» и «Сотовый» Крисом Эвансом. Затем у Бил был роман с Адамом ЛаВоргном, который также играл в сериале «Седьмое небо». Джессика также встречалась с Дереком Джеттером, звездой команды «New York Yankees».

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

С 2007 года актриса состоит в отношениях с известным американским поп-исполнителем и актером Джастином Тимберлейком. В 2012 пара сыграла свадьбу, а после регистрации брака актриса приписала к своей фамилии фамилию супруга (Джессика Бил-Тимберлейк), что несвойственно для представителей шоу-бизнеса и киноиндустрии. Вместе со своим супругом Джессика проживает в Лос-Анджелесе, который давно является для обоих постоянным местом работы. У пары есть сын – Сайлас Рендалл, который родился 10 апреля 2015. Первый снимок младенца Джессика выложила в Instagram, а не стала продавать таблоидам.

Интересные факты о Джессике Бил

- У Джессики есть татуировка голубя на животе

- Ее рост 173 см

- Бил вошла в список журнала Maxim «100 самых сексуальных женщин планеты»

- В 2004 году актриса была назначена всемирным представителем компании Revlon

Фильмография Джессики Бил
Опасное расследование
Опасное расследование
триллер, драма 2017, США
6.0
Спарк. Герой вселенной
Спарк. Герой вселенной
анимация, семейный 2016, Корея / Канада
6.0
Ловушка
Ловушка
триллер, драма 2016, США
5.0
Без ума от Tiffany
Без ума от Tiffany
документальный 2016, США
5.0
Книга любви
Книга любви
драма 2016, США
6.0
Любовная загвоздка
Любовная загвоздка
мелодрама, комедия 2015, США / Великобритания
5.0
Родная кровь
Родная кровь
драма 2015, США
3.0
Эммануэль и правда о рыбах
Эммануэль и правда о рыбах
драма, триллер 2013, США
6.0
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Фотографии Джессики Бил Все фотографии
Джессика Бил Джессика Бил Джессика Бил Джессика Бил
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Связи
Крис Эванс
Крис Эванс Chris Evans
были в отношениях с 2003 по 2006 Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк Justin Timberlake
в браке с 2012 г
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