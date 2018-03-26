Джим Керри, Алек Болдуин и другие актеры предаются воспоминаниям о легендарном комике. Документальный проект включает в себя уникальные интервью и архивные хроники с записями выступлений артиста за последние сорок лет. Гарри Шендлинг, который ушел из жизни в 2016 году, запомнился публике в качестве одного из лучших стендап-комиков и звезды двух самых известных комедийных сериалов в истории телевидения. Но для тех, кто был знаком с ним, «настоящий» Гарри являлся еще более необыкновенной личностью.