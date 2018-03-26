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Постер к сериалу Дзен-дневники Гарри Шендлинга
Постер к сериалу Дзен-дневники Гарри Шендлинга
Постер к сериалу Дзен-дневники Гарри Шендлинга
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Киноафиша Сериалы Дзен-дневники Гарри Шендлинга

Дзен-дневники Гарри Шендлинга (2018 - 2018)

The Zen Diaries of Garry Shandling 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут
О чем сериал

Джим Керри, Алек Болдуин и другие актеры предаются воспоминаниям о легендарном комике. Документальный проект включает в себя уникальные интервью и архивные хроники с записями выступлений артиста за последние сорок лет. Гарри Шендлинг, который ушел из жизни в 2016 году, запомнился публике в качестве одного из лучших стендап-комиков и звезды двух самых известных комедийных сериалов в истории телевидения. Но для тех, кто был знаком с ним, «настоящий» Гарри являлся еще более необыкновенной личностью.  

В ролях
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Джадд Апатоу
Джадд Апатоу
Dave Coulier
Гарри Шендлинг
Кевин Нилон
Льюис Смит
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дзен-дневники Гарри Шендлинга - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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