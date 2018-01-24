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Постер к сериалу Трагедия в Уэйко
Постер к сериалу Трагедия в Уэйко
Постер к сериалу Трагедия в Уэйко
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
3 постера
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Трагедия в Уэйко
Трагедия в Уэйко (2018 - 2018) Waco 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Paramount Network
Продолжительность 4 часа 48 минут
О чем сериал

Сериал «Трагедия в Уэйко» повествует о большой ошибке, которая повергла в шок всю Америку. Шестьэпизодов подробно расскажут об осаде объекта «Маунт Кармел» правоохранительными органами США. Именно там забаррикадировались члены сплоченной секты под руководством харизматичного лидера. От полицейских требовался максимально аккуратный подход, чтобы не дать окружающим и прессе даже шанса раздуть скандал. Ситуацию требовалось разрешить без лишнего кровопролития, однако среди силовиков нашлись горячие головы. 

Трагедия в Уэйко - трейлер сериала
Трагедия в Уэйко
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо Jacob Vazquez
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон Gary Noesner
Тейлор Китч
Тейлор Китч David Koresh
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо Judy Schneider
Рори Калкин
Рори Калкин David Thibodeau
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Трагедия в Уэйко - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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