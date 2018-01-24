Сериал «Трагедия в Уэйко» повествует о большой ошибке, которая повергла в шок всю Америку. Шестьэпизодов подробно расскажут об осаде объекта «Маунт Кармел» правоохранительными органами США. Именно там забаррикадировались члены сплоченной секты под руководством харизматичного лидера. От полицейских требовался максимально аккуратный подход, чтобы не дать окружающим и прессе даже шанса раздуть скандал. Ситуацию требовалось разрешить без лишнего кровопролития, однако среди силовиков нашлись горячие головы.