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Ванесса Кирби

Vanessa Kirby
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби Vanessa Kirby
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Дата рождения
18 апреля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Ванессы Кирби

Ванесса Кирби родилась в 1988 году в Уимблдоне, в Англии. Ее мать являлась редактором журнала «Country Living», отец работал врачом-урологом. Он был знаком со многими известными актерами в Великобритании, в частности с Ванессой и Корином Редгрейв, и это отразилось на выборе карьеры Кирби.

Ванесса окончила частную школу Леди Элеоноры Холлс, пробовала поступить в Бристольскую театральную школу Old Vic, но провалилась на вступительном испытании. После неудачи девушка отправилась в длительное путешествие, решила начать изучение английского языка и литературы в Университете Эксетера, но мысли о сцене не оставляли ее. Cудьба улыбнулась Ванессе, когда ее пригласили учиться в престижную драматическую школу в Лондоне.

Путь Кирби в кино начался с сериалов. Впервые Ванесса появилась на экране в 2011 году. Она сыграла роль второго плана в трех эпизодах многосерийного британского проекта «Час», повествующего о тяжелом труде «акул пера».

В 2016 году она начинает сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix, получив роль принцессы Маргарет в проекте «Корона». За нее Британская академия награждает актрису в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Через два года, после завершения второго сезона, Кирби повторит этот успех.

С 2009 по 2011 годы Ванесса состояла в отношениях с британским актером Кристианом Куком, позже она встречалась с Дугласом Бутом. После него у Кирби начался роман с британским актером Каллумом Тёрнером.

Интересные факты о Ванессе Кирби
  • Кирби задумалась о профессии актрисы после того, как увидела свою тезку Ванессу Редгрейв в спектакле по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» на сцене Национального театра;
  • После роли Елены в спектакле «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова обозреватель Мэтт Труман из издания Variety назвал Ванессу «выдающейся театральной актрисой своего поколения»;
  • Осенью 2018 года Кирби сыграла главную роль в пьесе режиссера Керри Кракнелл «Джули», которую высоко отметили театральные критики. London Theatre назвал работу Кирби «сильнейшей игрой», а Financial Times объявил актрису сенсацией.
Фильмография Ванессы Кирби
Миссия невыполнима 8
Миссия невыполнима 8
боевик 2023, США
0.0
Миссия невыполнима 7
Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер 2022, США
0.0
Сын
драма 2022, США
0.0
Уроки итальянского
Уроки итальянского
драма 2021, США
6.0
Мир грядущий
Мир грядущий
драма 2020, США
6.0
Фрагменты женщины
Фрагменты женщины
драма 2020, Канада / Венгрия / США
6.0
Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, криминал 2019, США
7.0
Миссия невыполнима: Последствия
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения 2018, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Ванессы Кирби Все фотографии
Ванесса Кирби Ванесса Кирби Ванесса Кирби Ванесса Кирби Ванесса Кирби Ванесса Кирби Ванесса Кирби Ванесса Кирби
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23 мая 2022 21:45
Фильм Ридли Скотта о Наполеоне Бонапарте получил официальное название Главные роли сыграют Хоакин Феникс и Ванесса Кирби.
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20 января 2022 11:26
Ванесса Кирби заменит Джоди Комер в роли Жозефины в предстоящем фильме Ридли Скотта о Наполеоне Звезда «Убивая Еву» не смогла вписать съемки в ленте в свое расписание. 
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5 января 2022 10:17
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