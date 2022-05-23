Ванесса Кирби родилась в 1988 году в Уимблдоне, в Англии. Ее мать являлась редактором журнала «Country Living», отец работал врачом-урологом. Он был знаком со многими известными актерами в Великобритании, в частности с Ванессой и Корином Редгрейв, и это отразилось на выборе карьеры Кирби.

Ванесса окончила частную школу Леди Элеоноры Холлс, пробовала поступить в Бристольскую театральную школу Old Vic, но провалилась на вступительном испытании. После неудачи девушка отправилась в длительное путешествие, решила начать изучение английского языка и литературы в Университете Эксетера, но мысли о сцене не оставляли ее. Cудьба улыбнулась Ванессе, когда ее пригласили учиться в престижную драматическую школу в Лондоне.

Путь Кирби в кино начался с сериалов. Впервые Ванесса появилась на экране в 2011 году. Она сыграла роль второго плана в трех эпизодах многосерийного британского проекта «Час», повествующего о тяжелом труде «акул пера».

В 2016 году она начинает сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix, получив роль принцессы Маргарет в проекте «Корона». За нее Британская академия награждает актрису в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Через два года, после завершения второго сезона, Кирби повторит этот успех.

С 2009 по 2011 годы Ванесса состояла в отношениях с британским актером Кристианом Куком, позже она встречалась с Дугласом Бутом. После него у Кирби начался роман с британским актером Каллумом Тёрнером.