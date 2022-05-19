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Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
John Leguizamo
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Джон Легуизамо
John Leguizamo
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Дата рождения
22 июля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Джон Легуизамо
Родился 22 июля 1964 года.Богота, Колумбия.
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Фильмография Джон Легуизамо
Violent Night
триллер
2022, США
0.0
Меню
комедия, ужасы
2022, США
0.0
Гарри Хафт: Последний бой
биография
2021, Канада / Венгрия / США
6.0
Энканто
приключения, анимация, комедия
2021, США / Колумбия
8.0
Игры с огнем
комедия
2020, США
7.0
Королевский гамбит
драма
2020, США
6.0
Ночной портье
драма, криминал
2020, США
5.0
Нэнси
драма, триллер, детектив
2018, США
6.0
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Выживший в Освенциме боксер вновь выходит на ринг в трейлере байопика «Гарри Хафт: Последний бой»
Мотивирует героя вовсе не слава, а желание найти девушку, любовь к которой позволила ему избежать казни.
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24 марта 2022 14:56
Колумбийский актер Джон Легуизамо обвинил Голливуд в дискриминации по цвету кожи
Артист долгие годы избегал длительного нахождения на солнце, опасаясь, что из-за более темного оттенка кожи его карьера пострадает.
Написать
27 января 2022 16:13
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