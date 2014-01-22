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Постер сериала Брод Сити
Постер сериала Брод Сити
Постер сериала Брод Сити
Постер сериала Брод Сити
Постер сериала Брод Сити
Постер сериала Брод Сити
Постер сериала Брод Сити
Постер сериала Брод Сити
Постер сериала Брод Сити
Постер сериала Брод Сити
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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10 постеров
Киноафиша Сериалы Брод Сити

Брод Сити (2014 - 2019)

Broad City 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Comedy Central
Продолжительность сериала 18 часов 20 минут

О чем сериал

Эбби и Илана – лучшие подруги, которым никогда не бывает скучно вместе. Только характеры у них уж очень разные. Эбби по-своему амбициозна: хотя она и работает всего лишь уборщицей в фитнес-центре, но мечтает о большем, её влечет мир искусства. Илана же – ходячая катастрофа: лентяйка, нимфоманка, пьяница, она не может устоять ни перед одним соблазном, возникающем на горизонте. Подруги легко превращают жизнь друг друга в череду самых невероятных и уморительных приключений, буквально каждый их шаг грозит девушкам чередой нелепых и абсурдных ситуаций.

В ролях
В ролях
Сьюзи Эссман
Сьюзи Эссман
Хэннибал Бересс
Хэннибал Бересс
Илана Глейзер
Илана Глейзер
Эбби Джейкобсон
Стивен Шнейдер
Стивен Шнейдер
Д’Арси Карден
Д’Арси Карден
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Брод Сити - Сезон 1 / Seaon 1 Сезон 1 / Seaon 1
2014, 10 эпизодов
 
Брод Сити - Сезон 2 / Seaon 2 Сезон 2 / Seaon 2
2015, 10 эпизодов
 
Брод Сити - Сезон 3 / Seaon 3 Сезон 3 / Seaon 3
2016, 10 эпизодов
 
Брод Сити - Сезон 4 / Seaon 4 Сезон 4 / Seaon 4
2017, 10 эпизодов
 
Брод Сити - Сезон 5 / Seaon 5 Сезон 5 / Seaon 5
2019, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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