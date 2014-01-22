Эбби и Илана – лучшие подруги, которым никогда не бывает скучно вместе. Только характеры у них уж очень разные. Эбби по-своему амбициозна: хотя она и работает всего лишь уборщицей в фитнес-центре, но мечтает о большем, её влечет мир искусства. Илана же – ходячая катастрофа: лентяйка, нимфоманка, пьяница, она не может устоять ни перед одним соблазном, возникающем на горизонте. Подруги легко превращают жизнь друг друга в череду самых невероятных и уморительных приключений, буквально каждый их шаг грозит девушкам чередой нелепых и абсурдных ситуаций.