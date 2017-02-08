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Постер к сериалу Легион
Постер к сериалу Легион
Постер к сериалу Легион
Постер к сериалу Легион
Постер к сериалу Легион
Постер к сериалу Легион
Постер к сериалу Легион
Постер к сериалу Легион
Постер к сериалу Легион
Постер к сериалу Легион
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
10 постеров
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Легион
Легион (2017 - 2019) Legion 16+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Продолжительность 27 часов 0 минут
О чем сериал

«Легион» — американский супергеройский сериал, выходящий на канале FX с 2017 по 2019 год. Сценарий основан на вымышленной биографии одного из персонажей марвеловских комиксов — Дэвида Хэллера, который является сыном Профессора Икс. Хэллер обладает мощнейшими телекинетическими способностями, опасными не только для окружающих людей, но и для него самого. В раннем детстве Дэвиду был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения», поэтому большую часть жизни он провел в психушках. Однако после знакомства с прекрасной девушкой герой постепенно приходит в себя и начинает осознавать реальность вокруг. 

Легион - трейлер третьего сезона
Легион
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Ноа Хоули
Ноа Хоули
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Обри Плаза
Обри Плаза Lenny Busker
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс David Haller
Хамиш Линклэйтер
Хамиш Линклэйтер Clark DeBussy
Билл Ирвин
Билл Ирвин Cary Loudermilk
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент Oliver Bird
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Легион - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 8 эпизодов
 
Легион - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 11 эпизодов
 
Легион - Сезон 3 Сезон 3
2019, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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