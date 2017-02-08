«Легион» — американский супергеройский сериал, выходящий на канале FX с 2017 по 2019 год. Сценарий основан на вымышленной биографии одного из персонажей марвеловских комиксов — Дэвида Хэллера, который является сыном Профессора Икс. Хэллер обладает мощнейшими телекинетическими способностями, опасными не только для окружающих людей, но и для него самого. В раннем детстве Дэвиду был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения», поэтому большую часть жизни он провел в психушках. Однако после знакомства с прекрасной девушкой герой постепенно приходит в себя и начинает осознавать реальность вокруг.