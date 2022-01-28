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Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Joseph Fiennes
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Джозеф Файнс
Joseph Fiennes
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Дата рождения
27 мая 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Солсбери, Уилтшир, Англия, Великобритания
Рост
183 см
Личные связи
Рэйф Файнс
родные братья
Биография Джозефа Файнса
Родился 27 мая 1970 года. Солсбери, Уилтшир, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джозефа Файнса
Мать
боевик, триллер
2022, США
0.0
Восставший
боевик, драма, приключения
2016, США
6.0
Последняя гонка
биография, драма, исторический
2016, Китай / Гонконг
5.0
Чужая страна
драма, триллер
2015, Австралия
5.0
Производитель игр
приключения, семейный
2014, Аргентина / Канада / Италия
5.0
Геракл
боевик, приключения
2014, США
6.0
Против течения
драма
2009, США
6.0
Весна сорок первого
драма
2008, Израиль / Польша
6.0
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1 комментарий
11 сентября 2018 20:42
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Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
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