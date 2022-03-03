Зази Битц — фильмы

- Зази Битц — Атланта

- Зази Битц — Дэдпул-2

Зази Битц — Личная жизнь

Молодая немецко-американская актриса Зази Битц родилась 1 июня 1991 в Берлине в Германии. Ее отец — немец, работал столяром, мать, афроамериканка по национальности, — социальный работник. В семье разговаривают на двух языках. Родители всегда поддерживали стремления своей дочери, но ее самым большим поклонником стал ее младший брат Джастин. Зази выросла на Манхеттене, она училась в Muscota New School, затем в школе искусств LaGuardia, а потом специализировалась на французском языке в небольшом колледже гуманитарных наук Скидмора. После окончания учебы Зази переехала в Гарлем, где ходила на кастинги и прослушивания в поисках работы. В начале своей карьеры Зази Битц много участвовала в театральных постановках — «Метаморфозы», «Смерть коммивояжера», «Затерянные в Йонкере», «Женщины».



Зази Битц — фильмы

Кинодебют состоялся в 2013-м году с главной роли в короткометражном фильме «Звери», затем была картина «Чепуха», о запутанных отношениях двух семейных пар, осложненных участием маньяка-психопата. Затем фильмография Зази стала расти. Вышла драма «Джеймс Уайт», о молодом повесе, получающем удовольствие от жизни, его сыграл Кристофер Эбботт. 2016-й год оказался успешным для актрисы. Зази снялась в одной из главных ролей популярного телесериала «Атланта» и комедийном проекте от Netflix — «Проще простого» с Эмили Ратаковски, Орландо Блумом и Гугу Мбата-Роу.

Тогда же вышла и независимая драма «Волки» Барта Фрейндлиха, о звезде школьной баскетбольной команды в исполнении Майкла Шеннона. Премьера фильма состоялась на кинофестивале Tribeca. 2017-й год отметился фантастическим боевиком «Геошторм», где Зази Битц досталась роль хакера Даны, которая обнаруживает климатическое оружие. В картине также приняли участие Джерард Батлер и Энди Гарсиа. В 2018-м Зази снялась в продолжении сериала «Атланта» и в фильме «Дэдпул 2», где продюсером и исполнителем главной роли является Райан Рейнольдс.



Зази Битц — Атланта

Приглашение было столь неожиданным, что актриса сочла свою работу провальной. Но через три недели ей позвонили и позвали уже на пробы перед камерой, где Битц приложила все усилия, чтобы выбор сделали в ее пользу. Комедийно-драматический телесериал, созданный Дональдом Гловером, который и исполнил главную роль. История о двух двоюродных братьях строящих свой путь на рэп-сцену в Атланте и пытающихся улучшить свою жизнь. Зази играет подругу главного героя — Ванессу.



Зази Битц — Дэдпул-2

Американский фильм о супергерое, премьера в России состоялась 17 мая 2018 года. Картина является сиквелом ленты, вышедшей в 2016 году и также основанна на комиксах Роба Лайфелда и Фабина Нициезе издательства Marvel Comics. Фильм рассказывает о приключениях Уэйда Уилсона, которого играет Райан Рейнольдс. Еще за год до премьеры стало известно, что Зази Битц будет играть мутанта-альбиноса Домино.



Зази Битц — Личная жизнь

Актриса встречается с актером и продюсером Дэвидом Рисдалом, и часто выкладывает совместные фото в соцсетях, подписывая их полными нежных слов комментариями.