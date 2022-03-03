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Зази Битц

Zazie Beetz
Зази Битц
Зази Битц Zazie Beetz
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Дата рождения
1 июня 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Берлин, Германия
Рост
168 см
Биография Зази Битц

Зази Битц — фильмы
  - Зази Битц — Атланта
  - Зази Битц — Дэдпул-2
Зази Битц — Личная жизнь

Молодая немецко-американская актриса Зази Битц родилась 1 июня 1991 в Берлине в Германии. Ее отец — немец, работал столяром, мать, афроамериканка по национальности, — социальный работник. В семье разговаривают на двух языках. Родители всегда поддерживали стремления своей дочери, но ее самым большим поклонником стал ее младший брат Джастин. Зази выросла на Манхеттене, она училась в Muscota New School, затем в школе искусств LaGuardia, а потом специализировалась на французском языке в небольшом колледже гуманитарных наук Скидмора. После окончания учебы Зази переехала в Гарлем, где ходила на кастинги и прослушивания в поисках работы. В начале своей карьеры Зази Битц много участвовала в театральных постановках — «Метаморфозы», «Смерть коммивояжера», «Затерянные в Йонкере», «Женщины».


Зази Битц — фильмы

Кинодебют состоялся в 2013-м году с главной роли в короткометражном фильме «Звери», затем была картина «Чепуха», о запутанных отношениях двух семейных пар, осложненных участием маньяка-психопата. Затем фильмография Зази стала расти. Вышла драма «Джеймс Уайт», о молодом повесе, получающем удовольствие от жизни, его сыграл Кристофер Эбботт. 2016-й год оказался успешным для актрисы. Зази снялась в одной из главных ролей популярного телесериала «Атланта» и комедийном проекте от Netflix — «Проще простого» с Эмили Ратаковски, Орландо Блумом и Гугу Мбата-Роу.

Тогда же вышла и независимая драма «Волки» Барта Фрейндлиха, о звезде школьной баскетбольной команды в исполнении Майкла Шеннона. Премьера фильма состоялась на кинофестивале Tribeca. 2017-й год отметился фантастическим боевиком «Геошторм», где Зази Битц досталась роль хакера Даны, которая обнаруживает климатическое оружие. В картине также приняли участие Джерард Батлер и Энди Гарсиа. В 2018-м Зази снялась в продолжении сериала «Атланта» и в фильме «Дэдпул 2», где продюсером и исполнителем главной роли является Райан Рейнольдс.


Зази Битц — Атланта

Приглашение было столь неожиданным, что актриса сочла свою работу провальной. Но через три недели ей позвонили и позвали уже на пробы перед камерой, где Битц приложила все усилия, чтобы выбор сделали в ее пользу. Комедийно-драматический телесериал, созданный Дональдом Гловером, который и исполнил главную роль. История о двух двоюродных братьях строящих свой путь на рэп-сцену в Атланте и пытающихся улучшить свою жизнь. Зази играет подругу главного героя — Ванессу.


Зази Битц — Дэдпул-2

Американский фильм о супергерое, премьера в России состоялась 17 мая 2018 года. Картина является сиквелом ленты, вышедшей в 2016 году и также основанна на комиксах Роба Лайфелда и Фабина Нициезе издательства Marvel Comics. Фильм рассказывает о приключениях Уэйда Уилсона, которого играет Райан Рейнольдс. Еще за год до премьеры стало известно, что Зази Битц будет играть мутанта-альбиноса Домино.


Зази Битц — Личная жизнь

Актриса встречается с актером и продюсером Дэвидом Рисдалом, и часто выкладывает совместные фото в соцсетях, подписывая их полными нежных слов комментариями.

Интересные факты о Зази Битц
  • В 2015-м Битц создала собственный сайт, похожий на дневник, в котором делится событиями из жизни, размышлениями и планами.
  • Во время съемок фантастического боевика «Дэдпул 2» погибла дублерша Зази Битц
  • Зази поддерживает феминистское движение и выступает за распространение культуры народов, чей цвет кожи отличается от белого.
Фильмография Зази Битц
Плохие парни
Плохие парни
анимация, комедия, семейный 2022, США
7.0
Быстрее пули
Быстрее пули
боевик 2022, США
8.0
Тем больнее падать
Тем больнее падать
драма, вестерн 2021, США
5.0
Пончары. Глобальное закругление
Пончары. Глобальное закругление
анимация 2021, США
6.0
Девять дней
Девять дней
драма, фэнтези 2020, США
7.0
Опасная роль Джин Сиберг
Опасная роль Джин Сиберг
драма, триллер 2019, США / Великобритания
6.0
Джокер
Джокер
криминал, драма 2019, США
8.0
Раны
Раны
ужасы, триллер, детектив 2019, Великобритания
4.0
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Фотографии Зази Битц Все фотографии
Зази Битц Зази Битц Зази Битц Зази Битц
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31 мая 2019 07:39
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