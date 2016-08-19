В центре событий комедийно-приключенческого сериала «Тик» – светлоглазый борец со злом по имени Тик. Среди своих собратьев именно он снискал славу самого честного и преуспевающего супергероя. Тик без труда скачет по крышам высотных зданий. Он обладает большой природной силой и бесстрашием, при этом никогда не мирится с поражениями и хорошо знает, что такое честь и достоинство. Ему неоднократно приходится спасать неудачника по имени Артур, родители которого стали жертвами злодея по прозвищу Террор.