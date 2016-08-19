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Постер к сериалу Тик
Постер к сериалу Тик
Постер к сериалу Тик
Постер к сериалу Тик
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Тик
Тик (2016 - 2019) The Tick 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 11 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий комедийно-приключенческого сериала «Тик» – светлоглазый борец со злом по имени Тик. Среди своих собратьев именно он снискал славу самого честного и преуспевающего супергероя. Тик без труда скачет по крышам высотных зданий. Он обладает большой природной силой и бесстрашием, при этом никогда не мирится с поражениями и хорошо знает, что такое честь и достоинство. Ему неоднократно приходится спасать неудачника по имени Артур, родители которого стали жертвами злодея по прозвищу Террор.

Тик - трейлер второго сезона
Тик
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Бен Эдлунд
Бен Эдлунд
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли The Terror
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Патриша Кэлембер
Патриша Кэлембер
Яра Мартинес
Яра Мартинес Ms. Lint
Питер Серафинович
Питер Серафинович The Tick
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 12 эпизодов
 
Тик - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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