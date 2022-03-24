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Мэттью Гуд

Matthew Goode
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд Matthew Goode
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Дата рождения
3 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Мэттью Гуд

Родился 3 апреля 1978 года. Эксетер, Девоншир, Англия, Великобритания.

Фильмография Мэттью Гуд
King’s man: Начало
King’s man: Начало
боевик, комедия 2021, США / Великобритания
6.0
Тихая ночь
Тихая ночь
комедия, ужасы 2020, Великобритания
5.0
Герцог
Герцог
биография, комедия, драма 2020, Великобритания
6.0
Сэм: Песочный эльф
Сэм: Песочный эльф
фэнтези, семейный 2020, Великобритания
5.0
Опасные секреты
Опасные секреты
драма, биография, триллер 2019, США / Великобритания
7.0
Аббатство Даунтон
Аббатство Даунтон
драма, исторический 2019, Великобритания
7.0
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, мелодрама, исторический 2018, США
7.0
Ограбление века
Ограбление века
боевик, триллер, криминал 2017, Великобритания
5.0
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Как создавался великий фильм о семье и гангстерах: вышел новый трейлер мини-сериала «Предложение» Зрителей ждет погружение в процесс разработки знаменитого фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».
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24 марта 2022 10:28
Продюсер Майлз Теллер берется за работу над киношедевром в первом трейлере мини-сериала «Предложение» Новое шоу от Paramount+, рассказывающее о создании культовой ленты Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», стартует в апреле.
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2 февраля 2022 11:25
Студия Paramount представила первые кадры из мини-сериала «Предложение» о съемках «Крестного отца» Также появились комментарии создателей.
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31 января 2022 11:01
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