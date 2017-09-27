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Постер к сериалу Спецназ
Постер к сериалу Спецназ
Постер к сериалу Спецназ
Постер к сериалу Спецназ
Постер к сериалу Спецназ
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.7
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5 постеров
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы Спецназ
Спецназ (2017 - …) SEAL Team
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность 94 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Спецназ» – это американский драматический боевик об элитной команде морских пехотинцев, которые стоят на страже мира от международных террористов. За умение работать как на суше, так и на воде их называют «морскими котиками». Именно этим ребятам поручают самые опасные миссии по захвату боевиков, проведению диверсионных операций в тылу врага и освобождению заложников. Спецотряд «Браво» возглавляет шеф Джейсон Хейс, который лично подбирает бойцов и отвечает за каждого из них, как за родного сына.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Benjamin Cavell
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джессика Паре
Джессика Паре Mandy Ellis
Джессика Паре
Джессика Паре
Макс Тириот
Макс Тириот Clay Spenser
Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ Jason Hayes
Нил Браун-мл.
Нил Браун-мл. Ray Perry
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Спецназ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 22 эпизода
 
Спецназ - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 22 эпизода
 
Спецназ - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 20 эпизодов
 
Спецназ - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 16 эпизодов
 
Спецназ - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 14 эпизодов
 
Спецназ - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
TBA,
 
Кадры из сериала
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