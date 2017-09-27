Сериал «Спецназ» – это американский драматический боевик об элитной команде морских пехотинцев, которые стоят на страже мира от международных террористов. За умение работать как на суше, так и на воде их называют «морскими котиками». Именно этим ребятам поручают самые опасные миссии по захвату боевиков, проведению диверсионных операций в тылу врага и освобождению заложников. Спецотряд «Браво» возглавляет шеф Джейсон Хейс, который лично подбирает бойцов и отвечает за каждого из них, как за родного сына.