Антонио Бандерас – испано-американский актер, родился 10 августа 1960 года в испанском городе Малага, в семье школьной учительницы Аны Бандерас и офицера полиции Хосе Домингеса. У Антонио есть младшая сестра Хлоя. В начале актерской карьеры Антонио взял девичью фамилию своей матери как сценическое имя. В детстве Бандерас увлекался футболом и мечтал стать профессиональным игроком, однако ему пришлось оставить спорт после того, в 15 лет он сломал ногу. В 16 лет Антонио сходил на мюзикл «Волосы» в исполнении местной театральной труппы, и пришел в такой восторг от выступления, что поступил в актерскую школу и стал членом одного из театральных коллективов города. Одновременно он трудился в театре в должности рабочего сцены, осветителя, гримера и костюмера. В 20 лет будущий актер окончил Национальную школу драматического искусства и перебрался в Мадрид, где подрабатывал продавцом и официантом и принимал участие в экспериментальных театральных постановках. На профессиональную сцену Антонио попасть не посчастливилось, и позже он вернулся в Малагу, где был принят в труппу Национального театра и получил свои первые роли.

Фильмы с Антонио Бандерасом

Впервые на большом экране Бандерас появился в 1982 году в фильме Педро Альмодовара «Лабиринт страстей». Режиссер высоко оценил актерский талант Антонио и позже неоднократно приглашал его уже на главные роли в свои картины. После «Лабиринта» Бандерас снялся во многих испанских фильмах, включая «Ходули» (1984), «Сеньор Галиндес» (1984), «Реквием по испанскому крестьянину» (1985), «27 часов» (1986). В 1986-1987 году Антонио вновь сотрудничал с Педро Альмодоваром, снявшись в картинах «Матадор» и «Закон желания», роль в котором принесла ему первую славу и сделала его желанным для миллионов женщин по всему миру. Следующие работы Педро – фильмы «Женщины на грани нервного срыва» (1988) и «Свяжи меня!» еще больше закрепили за Антонио репутацию блестящего, многогранного актера и привлекли к нему внимание голливудских режиссеров.

Голливудская карьера Бандераса началась с драмы «Филадельфия» (1993), где главные роли исполнили Том Хэнкс и Дензел Вашингтон. Годом позже он сыграл второстепенную роль в культовой экранизации романа Энн Райс «Интервью с вампиром», а его коллегами по съемочной площадке стали звезды Голливуда Том Круз и Брэд Питт. Еще одним ярким проектом его фильмографии стала черная комедия «Четыре комнаты» (1995). Антонио также принимал участие в съемках малобюджетных картин, таких как «Отчаянный» (1995) «Наемные убийцы» (1995) режиссера Роберта Родригеса. В 1996 году вместе с Мадонной он снялся в главных ролях в экранизации мюзикла «Эвита».

Антонио Бандерас – «Зорро»

Многие зрители знают Антони Бандераса благодаря его персонажу Зорро. Впервые он примерил на себя этот образ в 1998 в кинокартине «Маска Зорро», став первым испаноязычным актером, сыгравшим этого героя. В 2005 году вышел сиквел ленты «Легенда Зорро», где партнершей Антонио стала Кэтрин Зета-Джонс.

Антонио Бандерас – «Дети шпионов»

Еще одним известным проектом с участием актера является трилогия «Дети шпионов» Роберта Родригеса, где Антонио играет отца главных персонажей, бывшего секретного агента. Первый фильм серии вышел в 2001 году и имел огромный успех, продолжения последовали в 2002 и 2003 годах и также собрали большую кассу.

Начало 2000-х также принесло Бандерасу роли в популярных голливудских фильмах, таких как «Тело» (2001), «Роковая женщина» (2002), «Фрида» (2003), «Однажды в Мексике» (2003) и «Мечтая об Аргентине» (2003).

В 2011 году после долгого перерыва Бандерас вновь сотрудничал с Педро Альмодоваром в психологическом триллере «Кожа, в которой я живу». В 2012 году актер сыграл в романтической картине «Руби Спаркс», а в 2013 году — в комедии Педро Альмодовара «Я очень возбужден» и сиквеле боевика режиссера Роберта Родригеса «Мачете» под названием «Мачете убивает», где можно увидеть таких знаменитостей, как Дэнни Трэхо, Мишель Родригес, Чарли Шин, Джессика Альба, Мэл Гибсон и Леди Гага. В 2013 году Антонио вошел в основной состав боевика «Неудержимые 3» (2013), где также снялись Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Джеки Чан, Микки Рурк, Джет Ли, Уэсли Снайпс и Арнольд Шварценеггер. Актера также можно увидеть в картинах «Страховщик» (2014), «Рыцарь кубков» (2015) и «Альтамира» (2016).

В 2017 году Бандерас появился в образе писателя-затворника в триллере «Черная бабочка», сыграл ветерана боевых действий в остросюжетном боевике «Охранник», а также исполнил роль Гордона в российском приключенческом фэнтезийном фильме «За гранью реальности».

Личная жизнь Антонио Бандераса

С 1986 по 1996 годы Антонио Бандерас состоял в браке с Аней Лесей. В 1995 году на съемках ленты «Двое – это слишком» актер познакомился с Мелани Гриффит, с которой у него закрутился настолько сильный роман, что оба развелись со своими супругами, а в мае 1996 года поженились. В сентябре того же года у них родилась дочь Стелла дэль Кармен Бандерас Гриффит. После 18 лет брака актер был пойман на измене, и пара рассталась в 2015 году.