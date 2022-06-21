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Антонио Бандерас

Antonio Banderas
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас Antonio Banderas
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Дата рождения
10 августа 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит
были в браке с 1996 по 2015 Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
отчим и приемная дочь
Биография Антонио Бандераса

Антонио Бандерас – испано-американский актер, родился 10 августа 1960 года в испанском городе Малага, в семье школьной учительницы Аны Бандерас и офицера полиции Хосе Домингеса. У Антонио есть младшая сестра Хлоя. В начале актерской карьеры Антонио взял девичью фамилию своей матери как сценическое имя. В детстве Бандерас увлекался футболом и мечтал стать профессиональным игроком, однако ему пришлось оставить спорт после того, в 15 лет он сломал ногу. В 16 лет Антонио сходил на мюзикл «Волосы» в исполнении местной театральной труппы, и пришел в такой восторг от выступления, что поступил в актерскую школу и стал членом одного из театральных коллективов города. Одновременно он трудился в театре в должности рабочего сцены, осветителя, гримера и костюмера. В 20 лет будущий актер окончил Национальную школу драматического искусства и перебрался в Мадрид, где подрабатывал продавцом и официантом и принимал участие в экспериментальных театральных постановках. На профессиональную сцену Антонио попасть не посчастливилось, и позже он вернулся в Малагу, где был принят в труппу Национального театра и получил свои первые роли.

Фильмы с Антонио Бандерасом

Впервые на большом экране Бандерас появился в 1982 году в фильме Педро Альмодовара «Лабиринт страстей». Режиссер высоко оценил актерский талант Антонио и позже неоднократно приглашал его уже на главные роли в свои картины. После «Лабиринта» Бандерас снялся во многих испанских фильмах, включая «Ходули» (1984), «Сеньор Галиндес» (1984), «Реквием по испанскому крестьянину» (1985), «27 часов» (1986). В 1986-1987 году Антонио вновь сотрудничал с Педро Альмодоваром, снявшись в картинах «Матадор» и «Закон желания», роль в котором принесла ему первую славу и сделала его желанным для миллионов женщин по всему миру. Следующие работы Педро – фильмы «Женщины на грани нервного срыва» (1988) и «Свяжи меня!» еще больше закрепили за Антонио репутацию блестящего, многогранного актера и привлекли к нему внимание голливудских режиссеров.

Голливудская карьера Бандераса началась с драмы «Филадельфия» (1993), где главные роли исполнили Том Хэнкс и Дензел Вашингтон. Годом позже он сыграл второстепенную роль в культовой экранизации романа Энн Райс «Интервью с вампиром», а его коллегами по съемочной площадке стали звезды Голливуда Том Круз и Брэд Питт. Еще одним ярким проектом его фильмографии стала черная комедия «Четыре комнаты» (1995). Антонио также принимал участие в съемках малобюджетных картин, таких как «Отчаянный» (1995) «Наемные убийцы» (1995) режиссера Роберта Родригеса. В 1996 году вместе с Мадонной он снялся в главных ролях в экранизации мюзикла «Эвита».

Антонио Бандерас – «Зорро»

Многие зрители знают Антони Бандераса благодаря его персонажу Зорро. Впервые он примерил на себя этот образ в 1998 в кинокартине «Маска Зорро», став первым испаноязычным актером, сыгравшим этого героя. В 2005 году вышел сиквел ленты «Легенда Зорро», где партнершей Антонио стала Кэтрин Зета-Джонс.

Антонио Бандерас – «Дети шпионов»

Еще одним известным проектом с участием актера является трилогия «Дети шпионов» Роберта Родригеса, где Антонио играет отца главных персонажей, бывшего секретного агента. Первый фильм серии вышел в 2001 году и имел огромный успех, продолжения последовали в 2002 и 2003 годах и также собрали большую кассу.

Начало 2000-х также принесло Бандерасу роли в популярных голливудских фильмах, таких как «Тело» (2001), «Роковая женщина» (2002), «Фрида» (2003), «Однажды в Мексике» (2003) и «Мечтая об Аргентине» (2003).

В 2011 году после долгого перерыва Бандерас вновь сотрудничал с Педро Альмодоваром в психологическом триллере «Кожа, в которой я живу». В 2012 году актер сыграл в романтической картине «Руби Спаркс», а в 2013 году — в комедии Педро Альмодовара «Я очень возбужден» и сиквеле боевика режиссера Роберта Родригеса «Мачете» под названием «Мачете убивает», где можно увидеть таких знаменитостей, как Дэнни Трэхо, Мишель Родригес, Чарли Шин, Джессика Альба, Мэл Гибсон и Леди Гага. В 2013 году Антонио вошел в основной состав боевика «Неудержимые 3» (2013), где также снялись Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Джеки Чан, Микки Рурк, Джет Ли, Уэсли Снайпс и Арнольд Шварценеггер. Актера также можно увидеть в картинах «Страховщик» (2014), «Рыцарь кубков» (2015) и «Альтамира» (2016).

В 2017 году Бандерас появился в образе писателя-затворника в триллере «Черная бабочка», сыграл ветерана боевых действий в остросюжетном боевике «Охранник», а также исполнил роль Гордона в российском приключенческом фэнтезийном фильме «За гранью реальности».

Личная жизнь Антонио Бандераса

С 1986 по 1996 годы Антонио Бандерас состоял в браке с Аней Лесей. В 1995 году на съемках ленты «Двое – это слишком» актер познакомился с Мелани Гриффит, с которой у него закрутился настолько сильный роман, что оба развелись со своими супругами, а в мае 1996 года поженились. В сентябре того же года у них родилась дочь Стелла дэль Кармен Бандерас Гриффит. После 18 лет брака актер был пойман на измене, и пара рассталась в 2015 году.

Интересные факты о Антонио Бандерасе

- В 1999 году Антонио Бандерас выпустил дебютную режиссерскую работу «Женщина без правил», которая была довольно холодно встречена критиками.

- Антонио также является актером озвучки, его голосом говорит персонаж Кот в сапогах в одноименном мультфильме, а также серии мультфильмов «Шрэк».

- Антонио Бандерас занимается виноделием и владеет виноградником в родной Испании.

- Актер имеет бренд духов и ароматов со своим именем, которым управляет испанская компания Puig, производитель одежды и парфюмерии.

- В 2015 году Антонио поступил в британский колледж Сentral Saint Martins, который специализируется на моде и дизайне.

Фильмография Антонио Бандераса
Кот в сапогах: Последнее желание
Кот в сапогах: Последнее желание
анимация, комедия, приключения 2022, США
0.0
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.0
Месть Банши
Месть Банши
боевик, триллер 2022, США
3.0
Телохранитель жены киллера
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия 2021, США
7.0
Главная роль
Главная роль
комедия, драма 2021, Испания / Аргентина
5.0
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
комедия 2020, США
7.0
Ландромат
Ландромат
драма 2019, США
6.0
Боль и слава
Боль и слава
драма 2019, Испания
7.0
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21 июня 2022 13:38
Антонио Бандерас и Джейми Кинг отстреливаются от бандитов в трейлере боевика «Кодовое имя «Банши» Бандерас сыграл бывшего киллера, который вновь вынужден взяться за оружие.
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20 июня 2022 12:06
Пушистая легенда возвращается: вышел новый трейлер мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» Главный герой будет противостоять банде во главе со Златовлаской.
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16 июня 2022 11:21
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21 марта 2022 10:30
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16 февраля 2021 11:35
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Связи
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит Melanie Griffith
были в браке с 1996 по 2015 Дакота Джонсон
Дакота Джонсон Dakota Johnson
отчим и приемная дочь
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