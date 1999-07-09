Американский пирог, 1999

Четверо друзей, находясь уже в опасной близости от выпускного бала, до сих пор девственники. По тем или иным причинам, не дают им всем, несмотря на то, что парни вроде бы симпатичные и неглупые. И естественно, что это не может радовать друзей. После очередной вечеринки, где им ничего не обломилось, они решают заключить пакт о том, что до выпускного бала обязательно должны с кем-то переспать, и каждый из четверки обязан как может помогать друзьям достигнуть этого.