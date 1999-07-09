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Американский пирог Американский пирог
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Американский пирог, 1999

1999 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Четыре американских старшеклассника сталкиваются с серьезным вызовом: на носу колледж, а они все еще девственники. Решив поскорее стать настоящими мужчинами, парни начинают действовать. Их главная надежда - вечеринка в честь окончания школы в доме известного тусовщика Стифлера, на которой, по слухам, лишиться девственности проще всего. Но для начала нужно найти себе девушек на выпускной.

  • Рассылая копии сценария по разным студиям, чтобы продать, сценарист Адам Герц озаглавил его: “Подростковая секс-комедия без названия, которая может быть сделана менее чем за 10 миллионов долларов, которую редакторы студии наверняка возненавидят, но я думаю, вам понравится”. 
  • Фильм получил рейтинг R вместо NC-17 лишь с четвертой попытки. 
  • Элисон Хэннигэн едва не пропустила свою очередь на прослушивание, пока была в туалете - ее вызвали сразу после того, как она вышла из него. Актриса вошла в аудиторию, не успев собраться с мыслями, и прочитала свой текст очень причудливо и чересчур энергично. Актриса считает, что именно это помогло ей получить роль.
  • Фраза “Как меня зовут, мразь?” в постельной сцене между Джимом и Мишель, является импровизацией Элисон Хэннигэн. Режиссеру она показалась очень забавной и ее сохранили в финальном варианте картины.

Четверо друзей, находясь уже в опасной близости от выпускного бала, до сих пор девственники. По тем или иным причинам, не дают им всем, несмотря на то, что парни вроде бы симпатичные и неглупые. И естественно, что это не может радовать друзей. После очередной вечеринки, где им ничего не обломилось, они решают заключить пакт о том, что до выпускного бала обязательно должны с кем-то переспать, и каждый из четверки обязан как может помогать друзьям достигнуть этого.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в России 20 января 2000
Премьера в мире 9 июля 1999
Возраст 16+
Режиссер
Пол Вайц
Пол Вайц
В ролях
Джейсон Биггс
Джейсон Биггс
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Элисон Ханниган
Элисон Ханниган
Крис Клайн
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Все актеры и съемочная группа
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