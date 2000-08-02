Невидимка, 2000

Ученому Себастьяну Кейну совершает сенсацию - после многолетних исследований он создает сыворотку невидимости. Опыты на животных проходят успешно, но перед ним встают новые задачи: создать антидот, который снова сделает объект видимым, а также провести полноценные испытания препарата на человеке. Как истинный ученый, он решает стать первым испытуемым. Но вскоре после укола становится понятно, что в тело человека реагирует на вещество совсем иначе.
В военной лаборатории группа молодых ученых работает над секретным проектом. С помощью мощных компьютеров и суперсовременного лабораторного оборудования они создают преперат, который делает тело невидимым. Эксперименты над животными прошли успешно. Следующим подопытным вызывается быть руководитель и идеолог проекта, талантливый и жутко амбициозный молодой ученый. Невидимость дает человеку поистине потрясающие возможности, а если он еще циничен и беспринцыпен, то границы этих возможностей отодвигаются за пределы разума...