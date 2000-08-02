Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Невидимка Невидимка
Киноафиша Фильмы Невидимка
Hollow Man

Невидимка, 2000

2000 / США / Германия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Ученому Себастьяну Кейну совершает сенсацию - после многолетних исследований он создает сыворотку невидимости. Опыты на животных проходят успешно, но перед ним встают новые задачи: создать антидот, который снова сделает объект видимым, а также провести полноценные испытания препарата на человеке. Как истинный ученый, он решает стать первым испытуемым. Но вскоре после укола становится понятно, что в тело человека реагирует на вещество совсем иначе.

  • Создатели “Невидимки” приобрели права на экранизацию одноименного романа Герберта Уэллса, хотя книга не имеет никакого отношения к фильму.
  • Гориллу сыграл специалист по спецэффектам Том Вудрафф мл., который изображал Чужого в трех фильмах одноименной франшизы.
  • На финальном монтаже из фильма были вырезаны несколько чересчур жестоких сцен, в том числе и сцена изнасилования.
  • Для фильма была создана подробная виртуальная трехмерная модель тела Кевина Бейкона. 
  • Фильм был снят за два месяца.
  • Роль Линды предлагалась Дженнифер Лопес.
  • Гай Пирс и Эдвард Нортон рассматривались на роль Себастьяна. В итоге выбрали Кевина Бейкона за его способность “быть одновременно очаровательным и пугающим”.

В военной лаборатории группа молодых ученых работает над секретным проектом. С помощью мощных компьютеров и суперсовременного лабораторного оборудования они создают преперат, который делает тело невидимым. Эксперименты над животными прошли успешно. Следующим подопытным вызывается быть руководитель и идеолог проекта, талантливый и жутко амбициозный молодой ученый. Невидимость дает человеку поистине потрясающие возможности, а если он еще циничен и беспринцыпен, то границы этих возможностей отодвигаются за пределы разума...

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 15 октября 2000
Премьера онлайн 15 мая 2022
Премьера в мире 2 августа 2000
Возраст 16+
Режиссер
Пол Верховен
Пол Верховен
В ролях
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Мэри Рэндл
Грег Гранберг
Грег Гранберг
Джои Слотник
Ким Диккенс
Ким Диккенс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Невидимка 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Невидимка смотреть онлайн

Невидимка
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Путь к «Искушению»: все фильмы Пола Верховена от самого невинного к самому откровенному Своеобразный гид по фильмографии режиссера запрещенного «Искушения» и одного из главных провокаторов от мира кино.
Написать
4 октября 2021 19:49
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши