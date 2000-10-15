Действие фильма разворачивается в Москве в период обострения холодной войны в первой половине 1908-х. Соня – состоявшаяся женщина, редактор на телевидении, жена успешного писателя и мама сына-выпускника – знакомится с Андрэ, французом русского происхождения, приехавшим в столицу по делам. Между Соней и Андрэ разгорается настоящая страсть, однако преградой чувству служит не только семейное положение героев, но и политические события.
1983 год. Телевизионный редактор Соня и переводчик из Франции Андрэ встретились в Москве и полюбили друг друга. У Сони есть сын-подросток и муж, успешный писатель. У Андрэ тоже есть семья в Париже. И вдруг для них исчезло все, кроме внезапно нахлынувшей страсти. Несколько дней своей жизни они были абсолютно счастливы, однако боги не остались равнодушными…
|15 октября 2000
|Россия
|16+
|15 октября 2000
|Казахстан
|15 октября 2000
|Украина