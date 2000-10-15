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Зависть богов

Zavist bogov 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в Москве в период обострения холодной войны в первой половине 1908-х. Соня – состоявшаяся женщина, редактор на телевидении, жена успешного писателя и мама сына-выпускника – знакомится с Андрэ, французом русского происхождения, приехавшим в столицу по делам. Между Соней и Андрэ разгорается настоящая страсть, однако преградой чувству служит не только семейное положение героев, но и политические события.

  • Это пятая полнометражная режиссерская работа Владимира Меньшова. Главную роль в ленте исполнила его супруга Вера Алентова.
  • Название картины отсылает зрителя к “Истории” Геродота, отмечавшего, что боги не любят счастливых людей, поскольку удача и счастье – божественная привилегия.
  • Сценарий носил рабочее название “Последнее танго в Москве”, что являлось отсылкой к фильму Бернардо Бертолуччи “Последнее танго в Париже”. Сам Владимир Меньшов утверждал, что вопреки ряду параллелей, лента с Марлоном Брандо не повлияла на его собственный замысел.
  • Роль Андрэ писалась под французского актера Тьерри Лермитта. После встречи с Меньшовым Лермитт заинтересовался проектом, но в итоге все же отказался от участия в съемках.
  • В реальной жизни цвет глаз у Анатолия Лобоцкого не синий: специально для съемок ему пришлось надевать цветные линзы.
  • И Владимир Меньшов, и Вера Алентова утверждали, что услуги дублерши для откровенных сцен не понадобились.

1983 год. Телевизионный редактор Соня и переводчик из Франции Андрэ встретились в Москве и полюбили друг друга. У Сони есть сын-подросток и муж, успешный писатель. У Андрэ тоже есть семья в Париже. И вдруг для них исчезло все, кроме внезапно нахлынувшей страсти. Несколько дней своей жизни они были абсолютно счастливы, однако боги не остались равнодушными…

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 15 октября 2000
Дата выхода
15 октября 2000 Россия 16+
15 октября 2000 Казахстан
15 октября 2000 Украина
Производство Госкино, Мосфильм, ZAO Narodnoye Kino
Другие названия
Zavist bogov, Dievų pavydas, Jumalate kadedus, Tanrıların Kıskançlığı, The Envy of Gods, Zazdrość bogów, Завистта на боговете, Зависть богов
Режиссер
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
В ролях
Вера Алентова
Вера Алентова
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Александр Феклистов
Александр Феклистов
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Владлен Давыдов
Владлен Давыдов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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