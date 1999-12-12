Талантливый мистер Рипли, 1999

В 1950-ых обслуживающий уборную на Манхэттене Том Рипли одалживает у приятеля принстонский пиджак, чтобы поиграть на пианино на вечеринке в саду. Когда богатый отец недавнего выпускника Принстона болтает с ним, герой притворяется, что знает его сына, и вскоре ему предлагают 1000 долларов на поездку в Италию, чтобы убедить Дики Гринлифа вернуться домой. Том присоединяется к Дики и Мардж, его невесте, делая вид, что тоже любит джаз. Молодые люди погружаются в роскошь, но, понимая, что привязанность Дики не вечна, Том в конце концов решается на отчаянные меры…
Том Рипли знал, что рано или поздно он пробьется наверх. Однажды, после случайного знакомства, один из богатейших людей Америки дает Тому поручение съездить в Италию и убедить его сына, транжирящего деньги в Европе, вернуться в Штаты…
Вскоре Том уже знакомится с Дики Гринлифом и Мардж. Их роскошная жизнь очаровывает Тома. А позже обстоятельства складываются так, что он решает занять место Дики.