Талантливый мистер Рипли, 1999

Том Рипли знал, что рано или поздно он пробьется наверх. Однажды, после случайного знакомства, один из богатейших людей Америки дает Тому поручение съездить в Италию и убедить его сына, транжирящего деньги в Европе, вернуться в Штаты…

Вскоре Том уже знакомится с Дики Гринлифом и Мардж. Их роскошная жизнь очаровывает Тома. А позже обстоятельства складываются так, что он решает занять место Дики.