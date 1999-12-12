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Талантливый мистер Рипли Талантливый мистер Рипли
Киноафиша Фильмы Талантливый мистер Рипли
The Talented Mr. Ripley

Талантливый мистер Рипли, 1999

1999 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1950-ых обслуживающий уборную на Манхэттене Том Рипли одалживает у приятеля принстонский пиджак, чтобы поиграть на пианино на вечеринке в саду. Когда богатый отец недавнего выпускника Принстона болтает с ним, герой притворяется, что знает его сына, и вскоре ему предлагают 1000 долларов на поездку в Италию, чтобы убедить Дики Гринлифа вернуться домой. Том присоединяется к Дики и Мардж, его невесте, делая вид, что тоже любит джаз. Молодые люди погружаются в роскошь, но, понимая, что привязанность Дики не вечна, Том в конце концов решается на отчаянные меры…

  • Джуд Лоу научился играть на саксофоне, а Мэтт Дэймон – на пианино, специально для этого фильма. В итоге обучение Дэймона позволило ему лишь воссоздать правильную аппликатуру на клавиатуре, а музыку, слышимую в фильме, играют профессиональные исполнители, Салли Хит – Баха, а Габриэль Яред – Вивальди. 
  • Фильм основан на одноименном романе Патриции Хайсмит. В серию о приключениях Тома входят еще четыре книги: «Мистер Рипли под землей», «Игра Рипли», «Тот, кто шел за Рипли» и «Мистер Рипли под водой». Два из них были экранизированы, первая книга была адаптирована несколько раз, а в 2021 году по книгам выйдет сериал. 
  • После просмотра этого фильма Томми Вайсо был так взволнован, что пообещал снять такой же, если не более убедительный фильм. Так родилась его культовая «Комната».

Том Рипли знал, что рано или поздно он пробьется наверх. Однажды, после случайного знакомства, один из богатейших людей Америки дает Тому поручение съездить в Италию и убедить его сына, транжирящего деньги в Европе, вернуться в Штаты…

Вскоре Том уже знакомится с Дики Гринлифом и Мардж. Их роскошная жизнь очаровывает Тома. А позже обстоятельства складываются так, что он решает занять место Дики.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 6 апреля 2000
Премьера в мире 12 декабря 1999
Возраст 16+
Режиссер
Энтони Мингелла
Энтони Мингелла
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Алессандро Фабрици
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Талантливый мистер Рипли 2 постера
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Талантливый мистер Рипли
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саундтрек фильма Талантливый мистер Рипли
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12 марта 2021 11:57
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