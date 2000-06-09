Странствующий по свету в поисках счастья Джо однажды набрел на свою судьбу. Но на его беду ею оказалась не заветная синяя птица, а обворожительная Хаш - бывшая стриптизерша, зарабатывающая себе на жизнь сомнительным промыслом и к тому же обремененная детьми. Однако это было только началом «долгожданных» перемен в жизни Джо. Вскоре выяснилось, что Хаш задолжала крупную сумму местному преступному авторитету. Теперь Джо предстоит совершить опасный побег из города со своей новой возлюбленной и отправиться в головокружительное путешествие по Америке. Пускаясь в эти немыслимые приключения, он и представить себе не мог, какие еще сюрпризы приготовила ему непредсказуемая спутница...