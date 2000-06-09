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Постер фильма Красавчик Джо
6.0
Киноафиша Фильмы Красавчик Джо
6.0

Красавчик Джо

, 2000
Beautiful Joe
США, Великобритания / драма, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Красавчик Джо
6.0

О фильме

Странствующий по свету в поисках счастья Джо однажды набрел на свою судьбу. Но на его беду ею оказалась не заветная синяя птица, а обворожительная Хаш - бывшая стриптизерша, зарабатывающая себе на жизнь сомнительным промыслом и к тому же обремененная детьми. Однако это было только началом «долгожданных» перемен в жизни Джо. Вскоре выяснилось, что Хаш задолжала крупную сумму местному преступному авторитету. Теперь Джо предстоит совершить опасный побег из города со своей новой возлюбленной и отправиться в головокружительное путешествие по Америке. Пускаясь в эти немыслимые приключения, он и представить себе не мог, какие еще сюрпризы приготовила ему непредсказуемая спутница...

В ролях

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Hush
Билли Коннолли
Билли Коннолли
Joe
Джерни Смоллетт
Джерни Смоллетт
Vivien Mason
Диллон Моэн
Lee Mason
Джеймц Вулветт
Mouse
Иэн Холм
Иэн Холм
George The Geek
Дэнн Флорек
Дэнн Флорек
Happy
Гил Беллоуз
Гил Беллоуз
Elton
Алан С. Петерсон
Howdy
Sheila Paterson
Mrs. O'Malley
Режиссер Стивен Меткаф
Сценарист Стивен Меткаф
Композитор Джон Альтман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 9 июня 2000
Дата выхода
9 июня 2000 Россия 16+
2 августа 2001 Венгрия
9 июня 2000 Казахстан
9 июня 2000 США
9 июня 2000 Украина
4 октября 2000 Франция
19 июля 2001 Чехия U
MPAA R
Сборы в мире $2 009
Производство Stratosphere Entertainment, Capitol Films, Beautiful Films
Другие названия
Beautiful Joe, Dupla vagy minden, Fešák Joe, Güzel Joe, Hush - Um Sonho de Mulher, Joe del frumos, Mielasis Džo, Mrcha, My Beautiful Joe, Una rubia peligrosa, Une blonde en cavale, Vítima da Sedução, Wspaniały Joe, Ystäväni Joe, Όμορφος Τζο, Красавеца Джо, Красавчик Джо, マイ・ビューティフル・ジョー

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 15 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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