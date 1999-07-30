Сбежавшая невеста, 1999

Мэгги Карпентер из маленького американского городка Хэйл – умная и талантливая девушка, в личной жизни которой, к сожалению, полный бардак. Дело в том, что Мэгги уже не раз соглашалась на предложение руки и сердца, но в последний момент сбегала со своей же свадьбы.

Накануне четвертой и, как Мэгги надеется, успешной церемонии в город наведывается нью-йоркский журналист Айк Грэм, потерявший работу из-за своей разгромной статьи о “сбежавшей невесте”. Грэм полон решимости разоблачить “свадебный фарс” мисс Карпентер и восстановить свое доброе репортерское имя. Однако вскоре в жизни Айка возникает нечто, что становится ему дороже репутации.

В 1999 году романтическая комедия Гарри Маршалла “Сбежавшая невеста” представила зрителям долгожданное воссоединение дуэта Джулии Робертс и Ричарда Гира, а также других артистов и членов съемочной команды культовой картины “Красотка”.