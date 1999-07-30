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Сбежавшая невеста Сбежавшая невеста
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Runaway Bride

Сбежавшая невеста, 1999

1999 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Мэгги Карпентер из маленького американского городка Хэйл – умная и талантливая девушка, в личной жизни которой, к сожалению, полный бардак. Дело в том, что Мэгги уже не раз соглашалась на предложение руки и сердца, но в последний момент сбегала со своей же свадьбы.

Накануне четвертой и, как Мэгги надеется, успешной церемонии в город наведывается нью-йоркский журналист Айк Грэм, потерявший работу из-за своей разгромной статьи о “сбежавшей невесте”. Грэм полон решимости разоблачить “свадебный фарс” мисс Карпентер и восстановить свое доброе репортерское имя. Однако вскоре в жизни Айка возникает нечто, что становится ему дороже репутации.

В 1999 году романтическая комедия Гарри Маршалла “Сбежавшая невеста” представила зрителям долгожданное воссоединение дуэта Джулии Робертс и Ричарда Гира, а также других артистов и членов съемочной команды культовой картины “Красотка”.

  • Роль вымышленного города Хэйл исполнил Берлин, небольшой городок в штате Мэриленд с населением в 3000 человек. Съемки “Сбежавшей невесты” оказались настоящей удачей для экономики Берлина, в частности для туристической сферы.
  • Главного героя зовут так же, как реального отца Ричарда Гира, – Айк Грэм.
  • “Гримаса утконоса”, которую строит Мэгги Карпентер, вошла в фильм почти случайно: режиссер Гэрри Маршалл увидел, как Джулия Робертс с ее помощью смешит его внуков и понял, что нужно добавить похожий момент в кадр.
  • Джулия Робертс, Ричард Гир, Гектор Элизондо, Кэтлин Маршалл, Ларри Миллер и Патрик Ричвуд снимались вместе в фильме Гэрри Маршалла “Красотка” (1990).
  • В сцене, где Айк устраивает импровизированную сессию с местными музыкантами, Ричард Гир сам сыграл на гитаре. Кроме того, актер лично написал музыку, которая звучит в этом эпизоде.
  • В городке Берлин, где проходили съемки, оказалось на удивление много близнецов. Некоторые из них были задействованы в качестве статистов.
  • Джулия Робертс согласилась на роль в фильме только при том условии, что он будет рассказывать отдельную, не связанную с “Красоткой” историю. Вплоть до “Двенадцати друзей Оушена” (2004) актриса отказывалась сниматься в сиквелах своих фильмов.
  • В сцене с игрой в софтбол Джоан Кьюсак носит бейсболку с надписью «Peaches». Это отсылка к фильму “Их собственная лига” (1992), которую сняла сестра режиссера Гарри Маршалла Пенни Маршалл. Одну из главных ролей в этом фильме сыграла Энн Кьюсак, сестра Джоан.
  • Перед тем, как скорчить “гримасу утконоса”, Мэгги говорит о лагере “Берчвуд”. В детстве Джулия Робертс бывала в этом лагере на севере Миннесоты.
  • В 1991 году Джулия Робертс отменила собственную свадьбу с Кифером Сазерлендом всего за несколько дней до церемонии.
  • На протяжении фильма Мэгги надевает несколько свадебных платьев: все они были созданы художником по костюмам Альбертом Вольски – за исключением “того самого”, финального платья. Этот наряд с открытыми плечами от Amsale Aberra Вольски подобрал в универмаге Saks Fifth Avenue на Манхэттене, но в наличии оказалось только один размер. В итоге, по признанию самого костюмера, платье село на Робертс как влитое.
  • Фильм находился в “производственном аду” около 10 лет. В разные годы с проектом связывали имена Джины Дэвис, Харрисона Форда, Мела Гибсона, Майкла Дугласа, Деми Мур, Сандры Баллок, Эллен ДеДженерес, Бена Аффлека и Теа Леони.
  • Музыку к фильму написал Джеймс Ньютон Ховард: он же создавал композиции к “Красотке” и другим фильмам с Джулией Робертс и Ричардом Гиром.
  • Малыши, которые появляются во многих сценах фильма, – это дети и внуки членов съемочной команды, в том числе Гэрри Маршалла.

Бывает у красоток одна нехорошая привычка — сбегать со свадеб. Вот и Мэгги, влюбившись и отправившись под венец, не выдержала и не дошла до алтаря всего несколько шагов. На такую выходку еще можно было бы закрыть глаза, если бы это случилось один раз. Но Мэгги проделала этот фокус четырежды! И вскоре она уже потеряла бы счет разбитым сердцам, если бы на пути вертихвостки не встал знаменитый журналист Айк. Однако, и ему не суждено было устоять перед чарами красавицы. Станет ли он очередной жертвой Мэгги, или тертому репортеру удастся все-таки окольцевать ветренную невесту?

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 27 января 2000
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 30 июля 1999
Возраст 16+
Режиссер
Гэрри Маршалл
Гэрри Маршалл
В ролях
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Ричард Гир
Ричард Гир
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Гектор Элизондо
Гектор Элизондо
Рита Уилсон
Рита Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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