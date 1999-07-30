Сбежавшая невеста, 1999

Мэгги Карпентер из маленького американского городка Хэйл – умная и талантливая девушка, в личной жизни которой, к сожалению, полный бардак. Дело в том, что Мэгги уже не раз соглашалась на предложение руки и сердца, но в последний момент сбегала со своей же свадьбы.
Накануне четвертой и, как Мэгги надеется, успешной церемонии в город наведывается нью-йоркский журналист Айк Грэм, потерявший работу из-за своей разгромной статьи о “сбежавшей невесте”. Грэм полон решимости разоблачить “свадебный фарс” мисс Карпентер и восстановить свое доброе репортерское имя. Однако вскоре в жизни Айка возникает нечто, что становится ему дороже репутации.
В 1999 году романтическая комедия Гарри Маршалла “Сбежавшая невеста” представила зрителям долгожданное воссоединение дуэта Джулии Робертс и Ричарда Гира, а также других артистов и членов съемочной команды культовой картины “Красотка”.
Бывает у красоток одна нехорошая привычка — сбегать со свадеб. Вот и Мэгги, влюбившись и отправившись под венец, не выдержала и не дошла до алтаря всего несколько шагов. На такую выходку еще можно было бы закрыть глаза, если бы это случилось один раз. Но Мэгги проделала этот фокус четырежды! И вскоре она уже потеряла бы счет разбитым сердцам, если бы на пути вертихвостки не встал знаменитый журналист Айк. Однако, и ему не суждено было устоять перед чарами красавицы. Станет ли он очередной жертвой Мэгги, или тертому репортеру удастся все-таки окольцевать ветренную невесту?