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Постер фильма Мужчина по вызову
6.1
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6.1

Мужчина по вызову

, 1999
Deuce Bigalow: Male Gigolo
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Мужчина по вызову
6.1

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Дьюсу Бигалоу, малопривлекательному чистильщику аквариумов, вечно не везет с девушками. Все меняется, когда герой сталкивается с самцом-жиголо, который просит его присмотреть за своей драгоценной рыбкой, пока он уезжает по делам. Однако в его отсутствие Дьюс случайно разрушает его дом, и теперь ему нужны быстрые деньги, чтобы оплатить ремонт. Единственный способ, которым он может заработать, – это самому стать жиголо, взяв на себя клиенток босса. Но в новом амплуа герой совершает самую страшную для жиголо ошибку: он влюбляется в одну из своих клиенток.

  • Девочку с печеньем сыграла дочь Роба Шнайдера, юная актриса Элль Кинг. Позже она записала множество песен, ставших музыкальным сопровождением к фильмам студии Шнайдера, а также спела свою песню Ex's and Oh's на шоу «Голос». 
  • В сцене, где Дьюс идет с высокой женщиной, а за кадром выкрикивается фраза «урод», актером, озвучившим эту реплику, на самом деле является Адам Сэндлер. Помимо того, что он был продюсером, это его единственная заслуга в создании фильма.
  • Несмотря на то что Норм Макдональд не был указан в официальных титрах, в конце фильма он получил признание окольным путем. Был показан клип о нем как о бармене, в котором говорилось, что Норм Макдональд работал над фильмом всего один день.

Дюс Бигалоу всегда был уверен в том, что создан для большего, чем просто чистить аквариумы. И вот судьба делает крутой поворот – Дюс становится мужчиной по вызову. Но его клиентки не простые женщины, а такие, к которым нормальный мужчина никогда не ляжет в постель. Находясь в ситуации, когда нельзя отказать, Дюс принимается ублажать этих весьма «необычных» женщин.

В ролях

Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Дьюс Бигалоу
Уильям Форсайт
Уильям Форсайт
Detective Chuck Fowler
Эми Полер
Эми Полер
Рут
Эдди Гриффин
Эдди Гриффин
T.J. Hicks
Одед Фер
Одед Фер
Antoine Laconte
Ария Барейкис
Ария Барейкис
Kate
Гейл О’Грейди
Claire
Ричард Рили
Bob Bigalow
Жаклин Обрадорс
Elaine Fowler
Биг Бой
Fluisa
Режиссер Майк Митчелл
Сценарист Харрис Голдберг, Роб Шнайдер
Композитор Тедди Кастелуччи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 11 мая 2000
Премьера в мире 10 декабря 1999
Дата выхода
11 мая 2000 Россия 16+
6 января 2000 Австралия
7 января 2000 Бразилия
26 мая 2000 Великобритания
13 апреля 2000 Германия
4 мая 2000 Испания
11 мая 2000 Казахстан
25 мая 2000 Нидерланды
10 декабря 1999 США
11 февраля 2000 Таиланд
11 мая 2000 Украина
27 апреля 2000 Чехия 12+
MPAA R
Бюджет $17 000 000
Сборы в мире $92 938 755
Производство Touchstone Pictures, Happy Madison Productions, Out of the Blue... Entertainment
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 декабря 2023

Цитаты

Kate Я не понимаю, как это может быть приятно для женщины. Просто не думаю, что это естественно. Туда не стоит лезть. Честно говоря, я и не понимаю, как мужчины с этим справляются.
Deuce Bigalow Тебе просто не интересно попробовать что-то новое?
Kate Мне это не по душе.
Deuce Bigalow Значит, космические исследования для тебя точно не вариант?
Kate Точно нет. Ну, тем, кто хочет стать астронавтом — уважуха. Но я бы не стала. Честно, я бы лучше взяла в ж... ну ты понял.

Отзывы о фильме

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