Дьюсу Бигалоу, малопривлекательному чистильщику аквариумов, вечно не везет с девушками. Все меняется, когда герой сталкивается с самцом-жиголо, который просит его присмотреть за своей драгоценной рыбкой, пока он уезжает по делам. Однако в его отсутствие Дьюс случайно разрушает его дом, и теперь ему нужны быстрые деньги, чтобы оплатить ремонт. Единственный способ, которым он может заработать, – это самому стать жиголо, взяв на себя клиенток босса. Но в новом амплуа герой совершает самую страшную для жиголо ошибку: он влюбляется в одну из своих клиенток.
Дюс Бигалоу всегда был уверен в том, что создан для большего, чем просто чистить аквариумы. И вот судьба делает крутой поворот – Дюс становится мужчиной по вызову. Но его клиентки не простые женщины, а такие, к которым нормальный мужчина никогда не ляжет в постель. Находясь в ситуации, когда нельзя отказать, Дюс принимается ублажать этих весьма «необычных» женщин.
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