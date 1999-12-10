Kate Я не понимаю, как это может быть приятно для женщины. Просто не думаю, что это естественно. Туда не стоит лезть. Честно говоря, я и не понимаю, как мужчины с этим справляются.

Deuce Bigalow Тебе просто не интересно попробовать что-то новое?

Kate Мне это не по душе.

Deuce Bigalow Значит, космические исследования для тебя точно не вариант?